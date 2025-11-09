El corazón de la Ford Territory híbrida es un motor 1.5L EcoBoost acoplado a una transmisión híbrida dedicada DHT automática de dos velocidades, optimizada para alternar entre el propulsor de combustión y el eléctrico de imán permanente.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Mazda lanza nueva camioneta híbrida enchufable: competirá con Volvo, BYD y otras marcas)

Este sistema entrega una potencia combinada de 240 hp y 545 Nm, con aceleración ágil y un sistema de frenado regenerativo que contribuye a una autonomía de hasta 1.200 km con un tanque lleno bajo condiciones controladas.

El Terrain Management System ofrece tres modos de manejo —Normal, Eco y Sport— para adaptarse a trayectos urbanos o en carretera, priorizando eficiencia o respuesta dinámica según la necesidad. Su tracción es 4×2.

Lee También

Ford Territory / Ford

Características de Ford Territory

En diseño exterior, presenta una parrilla con barra LED, focos LED, rines de 19 pulgadas, manijas cromadas, espejos plegables eléctricos y barras de techo grises. Disponible en ocho colores: Gris Carbón, Rojo Rubí, Negro Ágata, Blanco Platino, Azul Metálico, Verde Oasis, Blanco Ceniza y Azul Luna.

El interior destaca por su amplitud, con 956 mm de espacio para piernas y 997 mm de altura en la segunda fila, respaldos abatibles 60/40 y un baúl de 448 litros con apertura eléctrica manos libres. Los asientos delanteros en cuero ofrecen ajuste eléctrico (10 posiciones para el conductor, 4 para el acompañante), calefacción y ventilación.

Incluye techo panorámico doble, pantalla táctil de 12 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico, sistema de audio Arkamys con 8 parlantes y computadora de abordo digital de 12,3 pulgadas. Elementos como sensor de lluvia, espejo retrovisor atenuante y encendido sin llave completan la experiencia.

Lee También

Ford Territory / Ford

La Territory incorpora el paquete Ford Co-Pilot360 con cámara 360°, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril con centrado, alerta de punto ciego (BLIS), alerta de tráfico cruzado, frenado autónomo de emergencia, sensores de estacionamiento, control de estabilidad (ESP), tracción (TCS), Auto Hold y asistente de partida en pendiente. Cuenta con siete airbags e ISOFIX.

Con un precio de 169 millones de pesos en preventa desde noviembre de 2025, este modelo busca fortalecer la posición de Ford en el segmento de SUV medianas, compitiendo directamente con rivales como Kia Sportage, Hyundai Tucson, Renault Koleos E-Tech y Nissan X-Trail e-Power.

* Pulzo.com se escribe con Z