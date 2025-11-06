En octubre de 2025, la venta de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia alcanzó niveles históricos, mostrando un fuerte crecimiento frente al mismo mes del año anterior.

Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron 93,7%, con 2.090 unidades vendidas, representando el 8,3% del total de autos nuevos comercializados, detalla La República.

Por su parte, los híbridos registraron un crecimiento de 81,2%, con 6.902 unidades vendidas, equivalentes al 27,3% del total de vehículos nuevos en octubre.

En el acumulado enero-octubre de 2025, los vehículos eléctricos alcanzaron 14.456 unidades matriculadas, lo que supone un incremento del 155,4% respecto a 2024, añade ese diario.

Los híbridos sumaron 53.254 matrículas, con un aumento del 65,3%, consolidándose como una opción popular entre los consumidores que buscan eficiencia y menor impacto ambiental.

Entre los segmentos más vendidos, los SUV lideraron tanto en eléctricos como en híbridos, seguidos por automóviles y pick-ups en los híbridos, y automóviles y camionetas en los eléctricos, resalta ese periódico.

El crecimiento también se extendió a regiones fuera de las grandes ciudades: Barranquilla destacó con un aumento del 1.150% en vehículos eléctricos, seguida de Neiva (700%) y Armenia (600%).

En híbridos, los mayores incrementos se dieron en Manizales (391%), Sincelejo (240%) y Villavicencio (200%). Estos datos evidencian una expansión significativa del mercado de movilidad sostenible en Colombia.

Por qué venta de carros eléctricos subió en Colombia

El crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Colombia y el mundo responde a múltiples factores económicos, tecnológicos, ambientales y sociales.

Primero, la creciente conciencia sobre el cambio climático y la contaminación ha impulsado a consumidores y gobiernos a buscar alternativas más sostenibles frente a los vehículos a combustión.

Esto se traduce en políticas de incentivo, como exenciones de impuestos, subsidios, reducción de peajes y facilidades para el acceso a zonas urbanas restringidas a vehículos contaminantes.

En paralelo, la mejora tecnológica ha hecho que los vehículos eléctricos sean más atractivos: baterías con mayor autonomía, tiempos de carga más cortos y costos de mantenimiento más bajos. La ampliación de la infraestructura de carga en ciudades y carreteras también reduce la ansiedad por la autonomía, facilitando su adopción.

El aumento en la oferta de modelos, con diseños variados y segmentos como SUV, pick-ups y automóviles familiares, permite que más consumidores encuentren opciones adaptadas a sus necesidades.

Además, los precios de las baterías han disminuido en los últimos años, haciendo que los VE sean más competitivos frente a los autos tradicionales.

Finalmente, las estrategias de promoción de marcas y campañas de concienciación sobre eficiencia energética y sostenibilidad han impulsado la aceptación social de los vehículos eléctricos, consolidando su crecimiento sostenido en Colombia y el mundo.

