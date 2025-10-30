Se trata de una alianza estratégica para integrar infraestructura de carga eléctrica en el recinto de entretenimiento de Bogotá, con el objetivo de promover la movilidad sostenible entre los asistentes a eventos culturales y espectáculos.

El acuerdo incluye la instalación de siete puntos de carga para vehículos eléctricos Volvo dentro del Movistar Arena, que recibe anualmente más de 480.000 visitantes y proyecta más de 130 funciones en 2025.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la electromovilidad en un espacio urbano de alto tráfico, alineándose con los esfuerzos por reducir emisiones en la capital colombiana.

Cargadores para carros eléctricos en el Movistar Arena

Los siete puntos de carga estarán disponibles para usuarios de vehículos eléctricos Volvo, nacionales e internacionales, durante los eventos programados en el Movistar Arena.

El recinto, que representa el 76 % de los espectáculos masivos en Bogotá, opera con energía 100 % renovable en pasillos, bares y locales comerciales, y ha compensado emisiones mediante la siembra de más de 10.000 árboles y manglares.

Alberto Telch, Brand Manager de Volvo Cars en Colombia, explicó que la colaboración refleja un compromiso compartido con la sostenibilidad: “Esta alianza con el Movistar Arena une dos marcas que buscan ofrecer experiencias memorables con un enfoque en la movilidad eléctrica responsable, utilizando materiales reciclables, energía renovable e infraestructura de carga para vehículos de nueva generación”.

Ángela Bolívar, Gerente de Mercadeo de Volvo, agregó que la elección del Movistar Arena responde a su rol como punto de encuentro para clientes actuales y potenciales: “Buscamos identificar espacios y experiencias donde estén nuestros clientes actuales y potenciales. El Movistar Arena es uno de ellos: un punto de encuentro donde la música, la emoción y la sostenibilidad conviven. Estar presentes en este escenario nos permite acercar la electromovilidad a las personas, además de fortalecer la movilidad sostenible y segura”.

