Se trata de una versión híbrida enchufable del SUV urbano conocido en Colombia como Yuan Up, el carro eléctrico más vendido del país en 2024. El anuncio fue hecho en Europa, donde el fabricante confirmó que la presentación oficial se llevará a cabo a finales de noviembre, con entregas previstas para comienzos de 2026.

Con este modelo, BYD busca combinar lo mejor de sus tecnologías eléctrica y de combustión, bajo su sistema DM-i, que ya ha sido exitoso en modelos más grandes como el Song Plus.

Yuan Up híbrida: características y autonomía

El Yuan Up, presentado en julio de 2024, se consolidó rápidamente como uno de los vehículos eléctricos más populares del país, gracias a su autonomía de 400 kilómetros, tamaño compacto y precio competitivo.

El nuevo Atto 2 DM-i busca ampliar las opciones para quienes quieren disfrutar de la eficiencia eléctrica sin las limitaciones de autonomía o recarga. Esta versión híbrida enchufable combina una batería recargable con un motor a gasolina, lo que le permite alcanzar hasta 1.020 kilómetros de autonomía total.

Además, explica Xataka, el SUV puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo totalmente eléctrico, ideal para trayectos urbanos, sin gastar una gota de combustible.

Aunque mantiene la esencia del Yuan Up, el nuevo híbrido enchufable llega con cambios de diseño que lo diferencian claramente. La parrilla frontal es más grande, el parachoques incorpora nuevos detalles estéticos, y en la parte trasera desaparecen las rejillas laterales de los pasos de rueda.

También aparece un nuevo emblema “DM-i” en el portón trasero y se estrenan colores exclusivos que no están disponibles en la versión eléctrica, detalla el citado medio.

BYD Yuan Up híbrida se venderá en Europa inicialmente

Por ahora, el Atto 2 DM-i está pensado para el mercado europeo. Sin embargo, el movimiento de BYD deja ver una estrategia global clara: ofrecer distintas alternativas según la madurez de cada mercado.

Y si bien la marca no ha confirmado su llegada a América Latina, la posibilidad de que este modelo aterrice en Colombia no está descartada. De hacerlo, podría replicar —o incluso superar— el éxito del Yuan Up eléctrico, sobre todo ahora que los híbridos enchufables se han convertido en los preferidos de los colombianos.

