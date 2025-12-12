En redes sociales se viralizó el relato de una mujer que cuenta cómo tuvo que salir a recargar su carro eléctrico en medio de la madrugada para hallar una estación vacía.

Sigue a PULZO en Discover

“Comprar un vehículo eléctrico es una maravilla. Estamos en La Alhambra cargando el vehículo un domingo a las 5:00 a. m. porque ayer buscamos cargador desde las 2 p. m. y los que servían estaban repletos. Había que hacer turnos de 2 o 3 horas, y otros estaban dañados”, añadió la mujer en la grabación que se hizo viral.

El video fue tomado por Caracol Radio, medio que ahondó en la dura situación que pasan los dueños de carros eléctricos en la ciudad. A las pocas estaciones públicas se suma el hecho de la complejidad para instalar una estación en edificios o conjuntos residenciales.

“En edificios o en un conjunto, la instalación de estos cargadores debe ser aprobada por la asamblea de copropietarios y, además, en las casas se necesita permiso de una curaduría en caso de hacer obras externas en la vivienda”, añadieron en esa cadena radial.

Recientemente, diversas empresas indicaron que hay varios planes para aumentar el número de estaciones públicas de carga para los carros eléctricos en Bogotá.

La iniciativa de Klik Energy y MubOn busca acelerar la movilidad eléctrica en la capital y garantizar que los usuarios tengan siempre un punto cercano para recargar. En el primer año se invertirán hasta 2 millones de dólares para instalar entre 10 y 14 estaciones en zonas estratégicas.

Cada punto costará entre 150.000 y 200.000 dólares e incluirá subestación, obras civiles y cargadores dobles de 80 kW. El plan contempla desplegar 60 estaciones en los próximos tres años y llegar a 132 en seis años.

Además, se instalarán 30 puntos adicionales en Medellín, Cali y Bucaramanga, junto con un plan especial para la región Caribe. La capital concentra el 75 por ciento de los vehículos eléctricos del país, lo que la convierte en el centro de desarrollo de esta infraestructura.

La alianza combinará la energía y los mecanismos de flexibilidad de Klik Energy con la tecnología y hardware de MubOn, buscando un modelo replicable.

El proyecto integrará plataformas tecnológicas para ofrecer información en tiempo real, tarifas competitivas y herramientas de gestión inteligente del consumo, beneficiando tanto a usuarios individuales como a empresas y flotas.

¿Cuántos carros eléctricos hay en Colombia?

Según información de aseguradoras, alrededor de 22.381 vehículos eléctricos estaban asegurados en el país a julio de 2025, lo que sirve como un estimado confiable del parque automotor eléctrico hasta el momento.

Además, las matriculaciones nuevas entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron 16.490 unidades, según datos de la ANDI y Fenalco procesados por el RUNT, lo que evidencia un crecimiento acelerado en la adopción de esta tecnología.

Estas cifras muestran un aumento importante impulsado por incentivos tributarios, mayor oferta de modelos importados y el interés de los consumidores por alternativas sostenibles.

Aunque los vehículos eléctricos aún representan una proporción pequeña frente al total del parque automotor, su participación está creciendo de manera constante año tras año.

Durante 2025 se registraron miles de unidades nuevas, consolidando al país como uno de los mercados de movilidad eléctrica más dinámicos de la región.

Actualmente, hay más de 22.000 carros eléctricos en Colombia, y la cifra continúa aumentando debido a las nuevas ventas y matriculaciones registradas durante el año.

* Pulzo.com se escribe con Z