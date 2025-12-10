La movilidad sostenible dejó de ser una promesa lejana y hoy es una realidad que pisa cada vez más duro en Colombia. En los últimos años, el país ha visto cómo los vehículos eléctricos e híbridos pasaron de ser una rareza en las calles a convertirse en una opción común para quienes buscan reducir emisiones y, de paso, ahorrar en consumo y mantenimiento.

La magnitud de este crecimiento se evidenció recientemente en el Salón del Automóvil, donde las marcas enfocadas en energías limpias fueron las grandes protagonistas. Desde modelos compactos hasta camionetas de gran tamaño, la oferta se amplió, y el interés del público dejó claro que el mercado está viviendo una expansión acelerada.

Ese aumento no es casualidad. Parte de la motivación viene del impulso estatal a través de beneficios tributarios pensados para facilitar la transición hacia tecnologías más limpias.

Solo en los últimos tres años, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha recibido cerca de 16.943 solicitudes relacionadas con estos incentivos, y en 2025 las inversiones habilitadas superaron los 6.5 billones de pesos. Es decir, cada vez más colombianos —personas y empresas— están apostando por energías renovables y vehículos con menor impacto ambiental.

Beneficios de tener carro híbrido o eléctrico

Quienes ya poseen un carro eléctrico o híbrido, o están pensando en comprar uno, pueden acceder a varios estímulos tributarios diseñados para promover el uso de energías limpias y la eficiencia energética. Entre los beneficios más relevantes está la posibilidad de deducir hasta el 50 % del valor invertido en renta, lo que reduce significativamente la carga fiscal.

También se incluye la exclusión del Iva en equipos, maquinaria y servicios relacionados; la exención de aranceles para la importación de bienes necesarios en estos proyectos; y la depreciación acelerada, que mejora la gestión contable y hace más atractiva la inversión.

Estos incentivos aplican no solo para la compra de vehículos de este tipo, sino también para iniciativas como la instalación de paneles solares, luminarias LED y proyectos asociados a hidrógeno y eficiencia energética.

Cómo pedir la certificación de la Upme

Para acceder a estos beneficios, el proceso comienza registrando la solicitud en el Sistema Único de Usuarios (SUU). Luego del envío, la Upme dispone de 10 días hábiles para revisar documentos y validar la información. Después viene la evaluación técnica: los proyectos de fuentes no convencionales se estudian en 20 días hábiles, y los de gestión energética o hidrógeno pueden tardar hasta 30 días hábiles.

Aunque el periodo actual de recepción está por terminar, quienes no alcancen podrán presentar sus solicitudes nuevamente desde el 15 de febrero de 2026.

