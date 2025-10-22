El mercado automotor chino volvió a sorprender con la presentación de una SUV híbrida enchufable que busca medirse con modelos de referencia mundial como la Toyota Land Cruiser y la Lexus LX.

Se trata de la Jetour Zongheng G700, un vehículo de grandes proporciones y características todoterreno que fue presentado oficialmente el 19 de octubre en China.

El modelo pertenece a Jetour, marca del grupo Chery, y llega con una de las autonomías más altas del segmento: hasta 1.400 kilómetros combinando sus motores eléctrico y de combustión, una cifra que incluso supera a la de varios vehículos diésel de largo alcance.

La G700 conserva un estilo robusto y cuadrado, con proporciones que la ubican en la categoría de los SUV grandes. Mide 5.19 metros de largo, 2.05 metros de ancho y 1.95 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.87 metros y un peso superior a las tres toneladas. Ofrecerá versiones de cinco y seis asientos, junto con siete opciones de color, entre ellas naranja, azul, plata y gris.

Su sistema híbrido combina un motor turbo de 2.0 litros con dos motores eléctricos, integrados a una transmisión DHT de dos velocidades. En conjunto, genera 892 caballos de potencia y 1.135 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4.6 segundos.

El motor a gasolina, por sí solo, entrega 208 caballos y 340 Nm de torque, con una eficiencia térmica del 45.5 %, lo que optimiza el consumo en trayectos largos y terrenos exigentes.

La batería de 31.4 kWh, fabricada por CATL, permite recorrer hasta 150 km en modo completamente eléctrico, y puede recargarse del 20 % al 80 % en solo 10 minutos mediante carga rápida. En conjunto con el tanque de combustible de 100 litros, alcanza su destacada autonomía total de 1.400 km.

En el interior, el vehículo incluye una pantalla retráctil de 35.4 pulgadas en resolución 3K, un panel central táctil de 15.6 pulgadas y una pantalla adicional de 17.3 pulgadas en el techo. Entre los opcionales figuran sistema de sonido Lexicon, comunicación satelital y un generador de oxígeno incorporado para viajes en altura.

Inside the G700, refinement breathes and time slows as elegance and elevation meet in every curve, texture, and line of its interior. pic.twitter.com/ox7G299FVS — JETOUR AUTO (@JETOUR_Global) October 18, 2025

En materia de seguridad, incorpora los sistemas Falcon 500 y Falcon 700, desarrollados junto a Huawei, que ofrecen conducción semiautónoma gracias a sensores y cámaras de alta precisión.

Cuánto cuesta la Jetour Zongheng G700

La Jetour Zongheng G700 se venderá inicialmente en China en cuatro versiones, con precios que oscilan entre 329.900 y 414.900 yuanes (aproximadamente 180 a 220 millones de pesos colombianos).

Aunque por ahora su comercialización está limitada al mercado asiático, la marca busca posicionarla como una alternativa frente a los SUV todoterreno de lujo que dominan el segmento a nivel global.

