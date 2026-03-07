El auge de los vehículos eléctricos en Colombia ha cambiado la conversación sobre movilidad. Lo que hace apenas unos años era un segmento incipiente, hoy se consolida como una alternativa real en las principales ciudades del país, impulsada por beneficios tributarios, menores costos de operación y una creciente conciencia ambiental.

Sin embargo, más allá del entusiasmo por la tecnología, hay un elemento que determina el verdadero valor y desempeño de estos automotores: la batería. Su cuidado no solo impacta la autonomía diaria, sino también la vida útil del vehículo y su valor de reventa.

Cómo cuidar la batería de un carro eléctrico

1. Mantener un rango de carga saludable

Especialistas recomiendan conservar la batería entre el 20 % y el 80 % en el uso cotidiano. Evitar llevarla constantemente al 100 % o dejarla caer a niveles muy bajos reduce el estrés en los ciclos de carga y descarga, prolongando su vida útil.

2. No abusar de la carga rápida

La carga rápida es una herramienta útil en carretera o en viajes largos, pero utilizarla a diario puede acelerar el desgaste de la batería debido a la alta potencia que maneja. Para el día a día, lo ideal es priorizar la carga lenta en el hogar o en puntos certificados.

3. Cuidado con las altas temperaturas

Aunque los vehículos eléctricos incorporan sistemas de refrigeración, la exposición prolongada al sol o a climas extremos puede afectar el rendimiento del sistema. También se recomienda no conectar el vehículo inmediatamente después de haber estado bajo calor intenso; permitir que la batería estabilice su temperatura es una buena práctica.

4. Evitar largos periodos sin uso

Dejar el vehículo completamente descargado durante varios días o semanas puede afectar la salud de la batería. Si no se va a usar por un tiempo prolongado, lo aconsejable es mantenerla con un nivel de carga intermedio.

Cómo va el mercado de los carros eléctricos

El crecimiento del segmento eléctrico en Colombia ha venido acompañado por la llegada de nuevas marcas y modelos. Fabricantes como BYD , Dongfeng , Geely y propuestas como el JMEV 3 2026 han ampliado la oferta, especialmente en el segmento urbano.

Muchos de estos modelos incorporan baterías de litio ferrofosfato (LFP), reconocidas por su estabilidad térmica y durabilidad. Sin embargo, incluso con tecnologías más resistentes, los hábitos del conductor siguen siendo determinantes.

La transición hacia la movilidad eléctrica no solo implica cambiar de combustible, sino también adoptar nuevas prácticas de uso. En un mercado que sigue creciendo y sumando competidores, el verdadero diferencial para los propietarios estará en el mantenimiento adecuado de su batería, un componente que define el rendimiento, la autonomía y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo.

