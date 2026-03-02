El mercado automotor colombiano vivió en febrero de 2026 uno de sus meses más históricos. No solo fue el mejor febrero desde 2011 en volumen de matrículas, sino que también marcó un hito esperado por años: Tesla reportó oficialmente sus primeras matrículas en el país.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Kia vs. Toyota: se enciende la batalla por el carro más vendido en Colombia)

De acuerdo con el boletín presentado por Fenalco y la Andi, la marca estadounidense inscribió 296 unidades durante el segundo mes del año. Con ese resultado, alcanzó una participación de mercado del 1,2 % y se ubicó en el puesto 18 del ‘ranking’ general de marcas, una cifra nada despreciable para su primer mes formal de operación.

El aterrizaje de Tesla se da en un contexto particularmente favorable para la electrificación. En febrero, el registro de vehículos eléctricos creció un contundente 129 % frente al mismo mes de 2025, alcanzando 2.508 unidades. Es decir, el segmento más tecnológico del mercado está viviendo un auge que explica, en parte, el buen recibimiento de la firma liderada por Elon Musk.

Lee También

Si bien las cinco marcas con mayor número de matrículas en febrero fueron Kia (14,6 % de participación), Renault (9,6 %), Chevrolet (9,0 %), Toyota (8,8 %) y Mazda (7,6 %), concentrando el 49,6 % del total del mercado, la aparición de Tesla en el listado general envía un mensaje claro: el consumidor colombiano está listo para propuestas eléctricas de alto perfil.

Lee También

¿Cómo le fue a Tesla en su primer mes matriculando carros?

En su primer mes, Tesla no solo logró figurar en el ‘ranking’, sino que también superó a marcas con trayectoria en el país. Dejó atrás a Citroën, que vendió 268 unidades, y a Mercedes-Benz, con 218 registros. Además, quedó muy cerca de BMW, que matriculó 303 vehículos en febrero.

Para una marca que apenas inicia operaciones oficiales, estos números muestran una entrada agresiva y estratégica, especialmente si se tiene en cuenta que durante años ya rodaban unidades Tesla en Colombia, pero todas ingresaban mediante importaciones independientes, sin respaldo directo de fábrica.

La gran diferencia ahora es que los vehículos llegan con garantía oficial, soporte posventa y operación formal de la marca, un aspecto clave para muchos compradores que dudaban por la falta de representación directa.

El proceso comenzó el pasado 9 de enero, cuando más de 150 vehículos Tesla, importados directamente por la marca, arribaron al país para ser distribuidos a los primeros clientes que habían reservado desde finales del año anterior.

Los puntos de ingreso autorizados fueron los puertos de Buenaventura y Cartagena. Allí llegaron contenedores cargados principalmente con unidades del Tesla Model 3, el sedán estrella de la compañía, producido en la megafábrica de Shanghái, China.

Este modelo será la carta de presentación de Tesla en Colombia y apunta a convertirse en la “puerta de entrada” al universo eléctrico de la marca.

* Pulzo.com se escribe con Z