Mallplaza continúa ampliando su oferta de experiencias con la inauguración de AutoPlaza en Mallplaza NQS, un espacio que busca transformar la forma en que los bogotanos cotizan, comparan y adquieren vehículos.

Se trata de un formato innovador, desarrollado por el centro comercial, que responde a las nuevas tendencias de consumo y a la propuesta de valor de Mallplaza: integrar diversas motivaciones de visita en un mismo lugar y potenciar la experiencia de los usuarios.

Según Rafael Jaramillo, gerente de la división Colombia en Mallplaza, “la llegada de AutoPlaza a Mallplaza NQS es una muestra concreta de cómo seguimos transformando nuestros centros urbanos para ofrecer experiencias integradas, donde las personas puedan resolver distintas necesidades en un solo lugar.

AutoPlaza acerca la industria automotriz a un modelo más propio del retail, más cercano, comparativo y enfocado en la experiencia del cliente”.

El concepto de AutoPlaza introduce en Colombia un modelo de ventas automotrices más próximo al retail tradicional, totalmente integrado al entorno urbano.

Los visitantes del centro comercial pueden explorar, en un solo espacio, una amplia oferta de marcas de carros, recibir asesoría especializada, conocer opciones de financiamiento y acceder a servicios complementarios de manera segura y cómoda.

Actualmente, el espacio cuenta con vehículos de diez marcas: Hyundai, Peugeot, Jeep, Volvo, ZEEKR, JMC, JMEV, FIAT, KIA, Chevrolet y Ford.

El valor distintivo de AutoPlaza radica en su función como agrupador de marcas, siendo el único centro comercial en Colombia que reúne una oferta automotriz tan diversa, al tiempo que combina gastronomía, comercio, entretenimiento y servicios.

Para los socios comerciales, este modelo representa un punto de venta que se beneficia del flujo natural de visitantes del centro urbano, ofreciendo condiciones de seguridad y comodidad difíciles de replicar en otros escenarios de venta.

Además, AutoPlaza responde a las tendencias actuales de la industria automotriz, con un enfoque especial en la electromovilidad. La propuesta incorpora vehículos eléctricos e híbridos, en línea con la creciente demanda de soluciones de transporte sostenibles y eficientes.

Este énfasis refleja la visión de Mallplaza de anticiparse a los cambios en los hábitos de consumo y movilidad en las ciudades, ofreciendo experiencias que combinan conveniencia, innovación y sostenibilidad.

Con la apertura de AutoPlaza, Mallplaza NQS consolida su posición como un centro urbano innovador que amplía su mix comercial y causan nuevas oportunidades para visitantes, marcas y socios estratégicos.

La iniciativa integra la experiencia automotriz a la vida cotidiana de Bogotá, permitiendo que la compra de un vehículo se convierta en una actividad más accesible y cercana dentro de un entorno que combina servicios, comercio y entretenimiento.

De esta manera, Mallplaza refuerza su apuesta por crear centros comerciales multifuncionales, en los que la oferta de productos y servicios se adapta a los nuevos hábitos de consumo, mientras responde a la evolución de las ciudades y las expectativas de quienes las habitan.

