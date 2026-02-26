El conductor señalado de atropellar y causar la muerte de la joven artista Nicole Valeria Vargas Gómez, reconocida por su participación en ‘La voz kids Colombia‘, se presentó voluntariamente ante las autoridades luego de varios días de intensa búsqueda.

Sigue a PULZO en Discover

El hombre acudió en la tarde del jueves a la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de la justicia acompañado de su abogado.

(Vea también: Entrenadora de ‘La voz kids’ fue diagnosticada con trastorno del neurológico: “Necesito esconderme”)

El siniestro ocurrió el pasado sábado en la vía que conecta a Armenia con Circasia, específicamente en el sector conocido como la Autopista del Café. Allí, la joven cantante y su compañero William Andrés Paipa fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio. Ambos fallecieron esa misma noche a causa de la gravedad de las lesiones.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alerta Armenia (@alertaarmenia)

Desde el momento del accidente, las autoridades desplegaron operativos para identificar al responsable. Se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona y se recopilaron testimonios de posibles testigos que transitaban por el corredor vial al momento de los hechos.

Paralelamente, la presión social y el clamor ciudadano crecieron a medida que el caso ganaba notoriedad en redes sociales y medios regionales.

Ofrecían 10 millones de pesos como recompensa por el responsable

Horas antes de la entrega, el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis, había anunciado una recompensa económica para quien suministrara información que permitiera ubicar al conductor implicado.

Inicialmente se habló de 10 millones de pesos, cifra que posteriormente fue elevada hasta los 20 millones con el propósito de acelerar su identificación y captura.

La familia de Nicole Valeria lideró una campaña pública solicitando colaboración ciudadana. A través de distintos mensajes, insistieron en que el caso no debía quedar en la impunidad y recalcaron que el abandono en la vía habría sido un factor determinante en el desenlace fatal.

Para sus allegados, más allá del dolor por la pérdida, el hecho refleja la urgencia de reforzar la responsabilidad de los conductores y el deber legal y moral de auxiliar a las víctimas tras un accidente.

Nicole Valeria era recordada por su carisma y talento desde temprana edad. Su paso por el programa musical le permitió proyectarse como una joven promesa artística en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Vargas (@nicolevargas_music)

Además de sus estudios universitarios, desarrollaba iniciativas personales ligadas a la música y mantenía intacto su sueño de consolidar una carrera en el ámbito artístico.

Con la entrega voluntaria del conductor, se abre ahora una nueva etapa judicial en la que las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del accidente y definir las responsabilidades penales correspondientes.

Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas reiteran su llamado a que se haga justicia y a que el caso marque un precedente sobre la importancia de actuar con responsabilidad y humanidad en las carreteras del país.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos