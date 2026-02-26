El partido entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional terminó de una muy mala manera para el árbitro central del encuentro, ya que más allá de que llevaba controlado el partido de cierta manera, al cierre se le complicó por una jugada en específico.

Y es que cuando el compromiso iba 1-2 a favor del conjunto antioqueño, gracias a un doblete de Alfredo Morelos, Santa Fe atacaba y buscaba la igualdad, la cual encontró gracias a un cabezazo de Omar Fernández cerrando el partido.

Sin embargo, el árbitro central decidió anular la anotación porque vio una falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar, la cual fue bastante discutida por los hinchas del conjunto bogotano.

Esta fue la jugada en cuestión:

¡GOL ANULADO DE SANTA FE! Omar Frasica de cabeza anotaba el 2-2 pero el juez central decretó una falta previa de Hugo Rodallega ante César Haydar. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/mK6JJz2Okg — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Ante esto, el defensa de Nacional salió a dar la cara, pero en la rueda de prensa se fue de sincero y más rabia despertó en los aficionados, ya que dijo que fue “más vivo” y por eso se ganó la falta.

@pulzodeportes Nueva polémica en el fútbol profesional colombiano ⚽️ En la derrota de Santa Fe 1-2 con Nacional, el conjunto Cardenal marcó un gol que fue anulado por supuesta falta de Rodallega sobre Haydar justo antes de la anotación. Al final fue un choque suave que muchos consideraban que no debía ser sancionado 🤔 ¿Para ustedes estuvo bien la determinación del árbitro? 👀 ♬ sonido original – Pulzo Deportes

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una situación ocurre con un jugador de Atlético Nacional, pues Alfredo Morelos ya había dicho en una ocasión algo similar y resultó sancionado por inducir al árbitro a un error arbitral.

Lo cierto es que este compromiso terminó 1-2 a favor del conjunto antioqueño, que dejó a los ‘Verdolagas’ en la segunda posición del campeonato con 15 puntos, mientras que Santa Fe marcha en el puesto 112 con 10 unidades.

