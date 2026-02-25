Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los principales aspirantes para llegar a la presidencia siguen pujando para ganarse al pueblo y sumar todos los votos posibles. La primera prueba de fuego se dará este 8 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones legislativas y las tres consultas interpartidistas en las que diferentes coaliciones definirán a su candidato.

¿Cómo le iría a Claudia López en su consulta del 8 de marzo?

Uno de los nombres que aparecerá en dicha votación será el de Claudia López, quien aspira a llegar a la Casa de Nariño a través de la ‘Consulta de las soluciones’. Según la encuesta de Invamer de este 25 de febrero, para Noticias Caracol y Blu Radio, la exalcaldesa de Bogotá se impondría con un contundente 92,9 % a Leonardo Huerta, quien tendría un 7,1 % de la votación.

El resultado en este sondeo, aunque es predecible, ayuda a López a que tome vuelo. Si bien su campaña no ha tenido tanta fuerza como la de otros contendientes, la candidata ha insistido en seguir con sus aspiraciones. La cifra demoledora que le dio Invamer obedece a su amplio recorrido y fama política que ha adquirido al haber sido senadora, fórmula vicepresidencial y exmandataria de la capital.

Sin embargo, esta última encuesta sorprende porque, en una posible primera vuelta, la otrora congresista obtendría el 12,5 % de los votos si se encierra solo con los vencedores de las consultas y los candidatos que no participaron en ellas. Este es el golpe de la mesa de la exalcaldesa, ya que creció casi 10 puntos con respecto al último resultado de la firma en noviembre de 2025, en el que tenía un 4,1 %.

Según el resultado de la firma, quedaría tercera detrás de los candidatos con más pie de fuerza, Iván Cepeda (primero) y Abelardo de la Espriella. Su estocada sería contundente, ya que se impondría sobre otra figura relevante del centro como lo es Sergio Fajardo, quien quedaría de cuarto e irónicamente fue la fórmula presidencial de López en 2018.

De hecho, si las elecciones van a la corriente de los resultados de Invamer, la consulta en la que participa Claudia López también tendría un buen resultado, ya que el 13 % de los encuestados votaría en esta, solo por detrás del 34,3 % de la ‘Gran consulta por Colombia’, pero imponiéndose a la del ‘Frente por la vida’. Pese a que en esta última participan candidatos de renombre como Roy Barreras y Daniel Quintero, el 8,9 % que obtuvo en el sondeo mostraría que los simpatizantes de la izquierda apoyarán directamente a Cepeda.

Con este resultado, López podría dar la sorpresa si hace una campaña estratégica, pero sus retos seguirían siendo tumbar las torres electorales de Iván Cepeda en la izquierda y Abelardo de la Espriella en la derecha. Sin embargo, no se puede negar que para una primera vuelta, la exmandataria distrital es la mejor parada de los tres posibles ganadores de las consultas del 8 de marzo, junto con Paloma Valencia y Daniel Quintero.

La candidata del centro Democrático lograría un 7,8 % de los votos si se obedece el resultado de la encuesta en la que descartó a los posibles derrotados de las consultas (con ellos incluidos, Valencia tiene un mejor panorama con un 10 %). Por su parte, el exalcalde de Medellín fue el más damnificado, ya que apenas superaría el 1 %, según lo que dijo el sondeo de Invamer.

Lo llamativo es que el 43,9 % de los encuestados aseguraron que todavía no saben por cuál consulta votar, esto a menos de dos semanas para que se desarrolle esta elección. Pero lo cierto es que el sondeo consolidó a Claudia López como la candidata más fuerte del centro para las elecciones; ¿alcanzará a dar un susto a los demás contrincantes?

