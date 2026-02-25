Este 8 de marzo, Colombia no solo define su nuevo Congreso, sino que también decanta la baraja presidencial a través de tres grandes consultas. Sin embargo, el ambiente previo está marcado por el escepticismo de analistas como Héctor Riveros y Néstor Morales, de Blu Radio, quienes lanzaron cifras que no dejan muy bien parados a varios “pesos pesados”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Astrólogo Mauricio Puerta revela los 2 candidatos más opcionados a ganar la presidencia: “Tienen 48 años”)

Para el analista Héctor Riveros, la expectativa de participación ha bajado. Según sus cálculos, el total de votos en las consultas oscilaría entre 8 y 10 millones, una cifra inferior a la registrada hace cuatro años.

Riveros fue especialmente duro con la consulta liderada por Roy Barreras, proyectando apenas 1,5 millones de votos en total, calificándola anticipadamente como un “fracaso” que no tendría cómo competirle al músculo electoral del Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda.

Lee También

Por su parte, Néstor Morales puso el ojo en la consulta de La Gran Consulta. Morales proyectó que estas podrían moverse entre los 4 y 5 millones de votos. El periodista señaló que si la cifra general no supera los 5 millones, el gran derrotado sería De la Espriella, sobre todo si gana Paloma Valencia.

Morales lanzó una frase que encendió el debate sobre la otra consulta: “¿Qué tal que Leonardo Huertas le gane a Claudia López?”. Según el periodista, la alcaldesa (en licencia para participar o como figura clave de su sector) podría quedarse apenas en el millón o incluso el medio millón de votos.

Para el periodista, la figura de la exalcaldesa se habría desgastado al punto de poder sacar apenas medio millón de votos, lo que sería un golpe mortal para sus aspiraciones presidenciales.

* Pulzo.com se escribe con Z