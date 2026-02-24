Un momento de tensión se vivió en el barrio El Cabrero, en Cartagena, durante un evento público en el que participaba el expresidente y candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez. En medio del acto, un hombre aparentemente exaltado estiró su brazo e hizo gestos con los dedos como si accionara un arma de fuego en dirección a la tarima principal.

Sigue a PULZO en Discover

El gesto llamó la atención del propio exmandatario, quien de inmediato alertó a su esquema de seguridad. La situación provocó pánico entre algunos asistentes y obligó a la intervención de escoltas y uniformados de la Policía Nacional, que redujeron al sujeto y lo retiraron del lugar para evitar mayores alteraciones.

(Vea también: Uribe lanzó sus cartas y anunció a quién apoyará después del 8 de marzo: es cuestión “de honor”)

Luego de ser controlado el incidente, el evento continuó con normalidad. Uribe retomó su intervención y aprovechó el espacio para lanzar fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, especialmente por lo que calificó como un alto gasto público y un crecimiento innecesario del Estado.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Col 🇨🇴 (@redsocialcol)

(Vea también: Condenan a alias ‘Gabriela’ por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: pasará largo tiempo en la cárcel)

En su discurso, el exmandatario también hizo referencia a la relación entre Colombia y Estados Unidos y mencionó la más reciente visita de Petro a ese país. “Yo quería hablar con el presidente Trump y me pregunté: ¿cómo voy a comunicarme con él si va a ir Petro allá? Le voy a pedir que le tenga a Petro unos patacones con suero, huevo, es decir, que lo atienda bien, para que Petro no se gaste la plata de los colombianos en restaurantes caros en los EE.UU”, afirmó, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Lee También

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre la identidad o motivaciones del hombre que protagonizó el gesto y las autoridades evalúan lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.