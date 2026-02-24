El nombre del expresidente Andrés Pastrana volvió a aparecer en medio de la controversia por el caso de Jeffrey Epstein, luego de que un grupo de mujeres académicas, periodistas e investigadoras colombianas publicara una carta en la que pidieron explicaciones sobre sus supuestas menciones en los archivos del empresario estadounidense. El exmandatario reaccionó a través de sus redes sociales y rechazó los cuestionamientos.

Pastrana tituló su pronunciamiento “Anotaciones a una queja” y aseguró: “Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas”. El exjefe de Estado sostuvo que los señalamientos afectan su honra y la de su familia.

En esa misma línea, el expresidente enfatizó: “Tanto a mi esposa, Nohra Puyana, mis hijas y nietas como a la opinión pública, les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de Estado”.

Además, Pastrana cuestionó a quienes lo señalan y escribió: “¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados —por los registros de vuelo y otros medios— les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este Gobierno enemigo?”.

Por su parte, el colectivo de mujeres manifestó que “las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación”.

En la carta, también señalaron: “Fenómenos como el abuso sexual de menores y la trata de personas perviven por la indiferencia social, la falta de escrutinio público y la ineficacia de los organismos del Estado que perpetúan la impunidad. Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción si es del caso”.

Finalmente, el grupo recordó que en Colombia se reportan más de 50 casos diarios de abuso sexual contra menores y más de 100.000 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en los últimos cinco años. Y concluyeron: “Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los archivos Epstein”.

