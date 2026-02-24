Una de las preocupaciones que tienen actualmente expertos en economía es la deuda que dejará la administración de Gustavo Petro a pocos meses de que se venza el plazo para abandonar la Casa de Nariño en agosto de este año.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La “bomba fiscal” de Colombia: ¿Cómo enfrentará el país una deuda histórica que condiciona su futuro?)

En este sentido, se pronunció el exministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo, quien cuestionó el manejo de las finanzas por parte del Ejecutivo y del endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

“Hoy es un día histórico para el Gobierno del presidente Petro; logra la deuda bruta en relación al PIB más alta en toda la historia de Colombia, más del 65% del PIB, por encima del año de pandemia”, indicó Restrepo.

Lee También

En cuanto a las cifras, el exministro dejó preocupantes datos y habló de “un máximo histórico de endeudamiento” y aseguró que ese índice se agravó en el último año.

“En agosto de 2022 y hoy, la deuda nueva ha aumentado en 401 billones de pesos. Solo en el último año se ha creado deuda nueva por 171 billones de pesos, casi el 50 % de la deuda nueva”, explicó.

¿Por qué habría aumentado la deuda de Colombia, según Juan Manuel Restrepo?

Para Restrepo, existen varios factores que llevaron a ese panorama que no favorece al país. Uno de ellos sería el bajo crecimiento de la economía en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Manuel Restrepo Abondano (@jmrestrepoa)

“Este es el resultado de un pésimo crecimiento, que hoy es considerado por debajo de la mitad de la tabla del crecimiento de los países del mundo. Este es el resultado de unas metas de recaudo tributario que no se han cumplido durante tres años”, agregó.

Asimismo, para el exfuncionario del Gobierno Duque, la burocracia estatal creció en más del 50 % y sigue creciendo por la falta de medidas de ajuste presupuestal.

De la misma manera, Restrepo habló de que también disminuyó la inversión privada y dijo que presenta, “en relación al PIB, el peor dato en la historia de Colombia“.

¿Qué es la deuda bruta de la que habla Juan Manuel Restrepo?

La deuda bruta es el total de obligaciones financieras que tiene un país, empresa o persona, sin descontar los activos o recursos disponibles para pagar esas obligaciones. En el caso de un Estado, incluye todos los préstamos adquiridos mediante bonos, créditos con organismos internacionales, deuda interna y externa, así como otros compromisos financieros vigentes.

Este indicador permite medir el nivel de endeudamiento general y se utiliza con frecuencia para analizar la sostenibilidad fiscal y la capacidad de pago de un gobierno.

Por ejemplo, entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suelen reportar la deuda bruta como porcentaje del producto interno bruto (PIB), ya que esta relación facilita comparar el endeudamiento entre distintos países o períodos económicos.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.