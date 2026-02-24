Lo que empezó como un mantenimiento programado terminó en una de las crisis tecnológicas más graves de Bancolombia en los últimos años. Tras más de dos días de intermitencias que dejaron a millones de colombianos sin acceso a sus recursos, las críticas no se hicieron esperar, siendo la de Néstor Morales una de las más sonoras.

El director de Mañanas Blu fue contundente al analizar la situación que atraviesa el banco con sus clientes: “Bancolombia, que la verdad, no tiene ya quién lo defienda. La caída duró más de dos días, pero las heridas quedan para millones de personas”, sentenció Morales.

El periodista además calificó como una “utopía” el reto de que estas fallas no vuelvan a presentarse, reflejando el sentir de miles de usuarios que inundaron las redes sociales con quejas durante toda la jornada del lunes.

Bancolombia explicó que el origen del caos fue un ajuste técnico derivado de un mantenimiento que no salió según lo previsto. Ante el temor de los usuarios, la entidad enfatizó en tres puntos clave:

Seguridad: No se trató de un ciberataque ni hubo exposición de información sensible.

Recursos: El dinero de los clientes está protegido y disponible.

Compensaciones: El banco anunció que evaluará los impactos y realizará abonos automáticos en las cuentas de quienes resultaron afectados, los cuales se verán reflejados en los próximos días.

Hacia la noche de ayer, los canales digitales seguían bajo restricciones mientras se lograba la estabilización total, priorizando operaciones básicas como retiros en cajeros y pagos con tarjeta.

