Torres destacó que Bre-B se ha convertido en uno de los bienes públicos más importantes del país y reconoce el trabajo del Banco de la República por sacar adelante un proyecto complejo, que implicó coordinar a múltiples actores del sistema financiero.

No obstante, cuestionó con firmeza las fallas recientes en el servicio ligadas a la caída de Bancolombia. Señaló que no es aceptable que una entidad tan importante presente fallas durante días enteros y que eso, además, afecta el funcionamiento del sistema en general.

“Es inaceptable que una entidad se caiga por días, y por extensión tumbe el sistema”, añadió Torres en un texto publicado en su cuenta de Linkedin.

Relató su experiencia personal al intentar pagar unas galletas a través de Bre-B, transacción que no pudo completar porque la plataforma estaba caída, y que luego resolvió usando NuPlaca.

Al día siguiente, aseguró, volvió a intentar hacer una transferencia y el problema persistía.

Torres enfatizó la necesidad urgente de establecer acuerdos de niveles de servicio (SLA) uniformes para todos los rieles del sistema bancario nacional.

Consideró que, si estos se incumplen, deben existir consecuencias claras. A su juicio, esto es clave para proteger al consumidor y fortalecer la confianza en Bre-B de cara al futuro.

