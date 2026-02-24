Más de 20 millones de clientes de Bancolombia se vieron afectados durante varias horas debido a la falla de la aplicación del banco, pues por un mantenimiento varios de los servicios dejaron de funcionar.

Es más, apenas se ingresaba a la aplicación, lo único que las personas podían hacer era transferir dinero de una cuenta a otra, pero no pagar servicios ni nada más, por lo que hubo varios problemas para muchas personas.

Ante esto, Bancolombia apenas había sacado algunas actualizaciones del estado de la aplicación en sus redes sociales, pero ningún vocero oficial se había pronunciado.

Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios. Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde. Valoramos tu paciencia y confianza. ʘ˧ — Bancolombia (@Bancolombia) February 24, 2026

Qué dijo el presidente de Bancolombia

Sin embargo, en la mañana de este martes, 24 de febrero, el presidente de la entidad Juan Carlos Mora le contestó a Néstor Morales, periodista de Blu Radio, qué ocurrió realmente con la entidad en estas horas.

“Apreciado Néstor, la información es transparente. Teníamos un mantenimiento programado que no nos salió bien. Pedimos disculpas. Estamos invirtiendo todo lo necesario para evolucionar nuestro servicio y lastimosamente nuestro mantenimiento no salió como esperábamos”, dijo Juan Carlos Mora.

Sin embargo, cabe destacar que este no es el primer problema de Bancolombia con su aplicación, pues cuando lanzó la nueva plataforma lo hizo bajo la premisa de que iba a fallar lo menos posible, pero igual las caídas y demás se han venido presentando todos los meses, lo cual no tiene muy tranquilos a los clientes.

Ahora, más allá de la incomodidad de la situación, afortunadamente nadie perdió su dinero ni este estuvo comprometido en ningún momento, lo cual igual da un grado de tranquilidad, pero igual las fallas no son cuestiones que se deban presentar.

Por lo pronto, Bancolombia mantiene su interés en cuidar la plataforma para hacerla lo más seguro posible y que así los riesgos se minimicen en su máximo esplendor.

