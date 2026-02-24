El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel universal del 10 % para todos los países con los que mantiene relaciones comerciales y advirtió que podría elevarlo al 15 %, el máximo permitido por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Aunque la medida aún no se ha formalizado, ha generado incertidumbre global. Según AmCham Colombia, el 67,8 % de la canasta exportadora colombiana podría quedar exenta o requiere validaciones para confirmar su exclusión.

Entre los productos ya exentos están el aguacate Hass, café descafeinado sin tostar, carbón térmico, betún asfáltico y platino. Otro 63,6 %, que incluye petróleo, oro, banano y café verde, necesita revisión técnica. En cambio, flores, aceite de palma y transformadores eléctricos —28,4 % de las ventas a EE. UU.— sí pagarían el 10 %.

Aunque el TLC sigue vigente, expertos advierten que este recargo de emergencia se superpone al arancel cero, encareciendo temporalmente los productos colombianos frente a competidores como México y Canadá, detalla El Tiempo.

Sectores como confecciones, textiles, cuero y calzado también estarían en riesgo, mientras las pymes enfrentarán mayores costos por la suspensión del trato de minimis. Colombia tiene 150 días para negociar y mitigar impactos, resalta ese medio.

Por qué Donald Trump impuso aranceles a varios países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó un nuevo paquete de aranceles con el argumento de proteger la economía estadounidense y reducir desequilibrios comerciales.

La medida se apoyó en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar recargos temporales cuando existen problemas en la balanza de pagos. Una de las principales razones fue su visión de que Estados Unidos mantiene déficits comerciales elevados con varios países, lo que —según su postura— afecta la industria y el empleo local.

Al imponer un arancel universal del 10 %, con la posibilidad de subirlo al 15 %, buscó presionar a socios comerciales para renegociar condiciones más favorables y fomentar la relocalización de empresas en territorio estadounidense.

Además, la estrategia encaja en su política de “America First”, orientada a fortalecer la producción nacional, aumentar la recaudación y ganar poder de negociación en acuerdos bilaterales.

También responde a factores políticos internos, pues el discurso proteccionista tiene respaldo entre sectores industriales y trabajadores que sienten competencia de importaciones más baratas.

Sin embargo, la decisión generó incertidumbre global, tensiones diplomáticas y riesgos de represalias comerciales, afectando cadenas de suministro y encareciendo bienes importados tanto para empresas como para consumidores.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.