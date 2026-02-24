El Banco de la República anunció la apertura de la convocatoria estudios de posgrado para particulares 2026, con la que financiará programas académicos en el exterior dirigidos a profesionales colombianos.

La convocatoria incluye siete cupos en los siguientes estudios y para inscribirse solo debe ingresar en los enlaces:

3 cupos para doctorado en economía (ingrese acá).

1 cupo para maestría en administración pública (ingrese acá).

1 cupo para maestría en políticas públicas (ingrese acá).

1 cupo para posgrado en derecho económico del programa de estudios en el exterior (ingrese acá).

1 cupo para posgrado en música del programa de estudios en el exterior (ingrese acá).

Las personas interesadas podrán postularse hasta el 27 de marzo de 2026. La entidad indicó que desde ahora es posible revisar los requisitos, condiciones y documentos necesarios para adelantar el proceso de inscripción con anticipación.

El programa busca aportar al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del conocimiento y la investigación, así como impulsar la formación de profesionales colombianos. La iniciativa apunta a aumentar el número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas con alta cualificación académica.

Además de las fechas de postulación, hay que tener en cuenta las siguientes fechas en cuenta:

8 de mayo de 2026 (2:00 p. m.): fecha límite para el envío de la carta de admisión digitalizada. Recuerde que únicamente podrá enviarla a través del Sistema de Atención a la Ciudadanía.

12 de junio de 2026: publicación de resultados en la página web del Banco.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las becas de posgrado del Banco de la República en el exterior?

Los profesionales colombianos interesados en cursar estudios de posgrado en el exterior pueden postularse a las becas ofrecidas por el Banco de la República, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Entre las condiciones principales está ser colombiano y mayor de edad al momento de presentar la solicitud. Además, los aspirantes deben acreditar un título profesional de pregrado, ya que la convocatoria está abierta a egresados de distintas carreras y no exige contar previamente con una maestría.

También es obligatorio tener una carta de admisión en alguno de los programas avalados por la institución: doctorado en economía, maestría en administración pública o maestría en políticas públicas o de música, siempre que se cursen en universidades incluidas en el listado aprobado por el Banco.

En los casos en que el programa académico se haga en Estados Unidos, el candidato deberá contar con la visa J1 vigente para poder formalizar la beca.

¿Cuáles son los beneficios de las becas de posgrado del Banco de la República en el exterior?

Las becas de posgrado en el exterior que ofrece el Banco de la República contemplan varios apoyos económicos destinados a cubrir los principales costos académicos y de manutención de los beneficiarios.

El programa financia el valor total de la matrícula, así como los derechos de registro, inscripción y grado exigidos por la universidad. Además, incluye un apoyo para nivelación del idioma extranjero durante un mes, con un monto máximo de hasta 3.000 dólares (11’096.769 pesos).

Los seleccionados también reciben la cobertura completa del seguro médico durante el periodo de estudios. En cuanto al sostenimiento, la beca otorga un apoyo anual de 39.102 dólares, equivalentes aproximadamente a 144’689.721 pesos, destinado a gastos de manutención.

Este monto se entrega en dos desembolsos al año, programados para los meses de enero y julio, con el fin de facilitar la administración de los recursos durante la estancia académica en el exterior.

