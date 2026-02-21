La Embajada de Estados Unidos puso en marcha una nueva convocatoria que puede cambiar el rumbo académico de cientos de jóvenes colombianos. Se trata del STEM Tour 2026, una feria impulsada por EducationUSA que reunirá a más de 20 universidades acreditadas de ese país para orientar a quienes quieran estudiar en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado interesados en conocer de primera mano cómo funcionan los procesos de admisión, cuáles son los requisitos y qué alternativas de financiación existen. La entidad difundió un video en redes sociales en el que anima a los aspirantes de Cali, Manizales y Bogotá a participar en el evento, que contará con representantes oficiales de las instituciones.

La primera parada será en Cali el lunes 23 de febrero, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., en el Hotel Marriott Cali. Luego, el miércoles 25 de febrero, la feria se trasladará a Manizales, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., en la Universidad de Caldas, específicamente en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Finalmente, el sábado 28 de febrero, el encuentro tendrá lugar en Bogotá, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en el Hotel Salvio Parque de la 93.

La participación es gratuita y completamente presencial, aunque los interesados deben reservar su cupo previamente a través de la plataforma dispuesta por la organización. La Embajada aconseja revisar con anticipación el listado de universidades asistentes para planear mejor la visita y conversar directamente con los delegados de admisiones sobre costos, requisitos y posibles apoyos económicos.

Estas son las universidades confirmadas:

Ana G. Méndez University.

Arizona State University.

Avila University Arizona.

Ball State University.

Dordt University.

East Carolina University.

Full Sail University.

Hillsborough Community College.

New York Institute of Technology.

North Dakota State University.

Northeastern University.

Old Dominion University.

Pennsylvania State University.

Savannah College of Art and Design.

Seattle Colleges.

Shoreline Community College.

South University.

The George Washington University.

The University of Akron.

The University of Rhode Island.

Trine University.

University of Colorado Boulder.

University of Colorado Denver.

University of Idaho.

University of South Alabama.

University of Southern California.

Virginia Commonwealth University.

Wayne State University.

Webster University.

