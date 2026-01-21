Las personas que tengan entradas oficiales para la Copa Mundial de la Fifa 2026 y viajen a territorio estadounidense podrán acceder a citas prioritarias para la visa, un beneficio pensado para facilitar la asistencia al evento deportivo más grande del planeta.

El anuncio fue difundido a través de los canales oficiales de la embajada y está dirigido a quienes compraron sus boletas directamente con la Fifa. En estos casos, los viajeros podrán activar el ‘Fifa Pass’ en el portal oficial de la organización (fifa.com), paso indispensable para habilitar el acceso a una entrevista prioritaria al momento de solicitar la visa estadounidense.

Según explicó la sede diplomática, la prioridad se traduce en mayor disponibilidad de citas para la entrevista consular, un punto clave en medio de los tiempos de espera que suelen presentarse para las visas de no inmigrante, especialmente la B1/B2 (turismo y negocios), que es la que necesitarán la mayoría de hinchas.

La medida busca descongestionar el proceso y ofrecer una ruta más ágil a quienes ya demostraron un vínculo claro con el evento, al haber adquirido entradas oficiales por los canales autorizados por la Fifa.

La Embajada de Estados Unidos fue enfática en aclarar que el acceso prioritario no garantiza la aprobación de la visa. Todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos habituales y pasar por los controles de seguridad establecidos por la legislación migratoria de Estados Unidos.

“Recuerden que todos los solicitantes de visa deben someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación”, indicó la embajada, enfatizando que la prioridad es únicamente en la programación de la cita, no en el resultado del trámite.

Quienes adquirieron boletas por reventa, intermediarios o plataformas no oficiales no tendrían acceso a este canal prioritario, al menos según lo informado hasta ahora.

La noticia llega en un contexto clave para los colombianos. Estados Unidos será uno de los tres países sede del Mundial 2026, junto con México y Canadá, y albergará la mayoría de los partidos, incluyendo fases decisivas del torneo.

Además, en los últimos meses han surgido inquietudes por suspensiones y pausas en trámites migratorios para ciertos tipos de visas, lo que causó confusión sobre si los viajes por eventos deportivos se verían afectados.

