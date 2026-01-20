A través de su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una serie de imágenes que volvieron a provocar tensión a nivel mundial. Luego de la incursión militar en Venezuela, el mandatario estadounidense ahora puso el foco en Groenlandia, territorio que considera clave para la seguridad de su país.

(Vea también: Trump anuncia una reunión sobre Groenlandia en Davos tras hablar con el secretario general de la OTAN)

En una de las publicaciones, Trump aparece en lo que parece ser una reunión, acompañado de un mapa gigante que muestra el continente americano y parte de Groenlandia. En esa imagen, varios territorios figuran coloreados con la bandera de Estados Unidos: Groenlandia, Venezuela y también Canadá, lo que fue interpretado como una señal de sus intenciones geopolíticas.

Además, el presidente difundió una segunda imagen, creada con inteligencia artificial, en la que se le ve llegando a un territorio que representaría Groenlandia junto al vicepresidente J. D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, mientras clavan una bandera estadounidense, en una escena que recuerda a una conquista simbólica.

Trump insiste en su interés por Groenlandia

Las imágenes llegaron acompañadas de mensajes que refuerzan la postura del mandatario. Trump aseguró que Groenlandia es un territorio “imprescindible para la seguridad nacional y mundial”, y afirmó que no espera una oposición significativa por parte de los líderes europeos frente a su interés.

“No creo que se opondrán demasiado. Tenemos que conseguirlo. Tienen que hacerlo”, dijo Trump a periodistas en Florida, al referirse a la posibilidad de que Estados Unidos se haga con ese territorio autónomo de Dinamarca.

En otra publicación en Truth Social, el presidente fue aún más enfático al señalar que “no puede haber marcha atrás” en su propósito sobre Groenlandia, un planteamiento que se suma a la tensión internacional abierta tras los recientes movimientos militares de Washington.

Las imágenes y declaraciones de Trump vuelven a encender las alarmas en la comunidad internacional y dejan claro que, tras Venezuela, el interés del mandatario estadounidense se extiende ahora hacia el Ártico.

