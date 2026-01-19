En medio de la agitación política que se vive en los meses previos a las elecciones presidenciales en Colombia, las controversias están a flor de piel y una de ellas tiene que ver con la relación diplomática con Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

Sobre ese tema y la confirmada reunión que tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, surgió una columna de opinión en la que Luis Carlos Vélez expuso sus cuestionamientos y hasta un inesperado aviso.

“‘Si Petro llega a Washington con la idea de negociar ‘en sus términos’, de imponer su narrativa o de desafiar simbólicamente a Trump, lo más sensato sería que no vaya’: columna de Luis Carlos Vélez”, dice la publicación con un fragmento que revista Semana, medio en el que lanzó el texto, compartió desde su cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter).

Lo sorpresivo es que el presidente colombiano replicó ese fragmento del texto de opinión del reconocido comunicador para responderle de manera tajante con una inesperado planteamiento sobre su reunión con Trump.

Lee También

“Y dejar invadir Colombia, insensato lo que está en juego no es el presidente, que usted quiere derribar, sino una salida a la barbarie en la humanidad y en Colombia y América Latina”, escribió desde su cuenta personal en esa misma red social.

La respuesta no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que el propio mandatario afirmó que la conversación que tuvo con su homólogo se desarrolló en buenos términos, algo que el estadounidense también indicó.

Lo cierto es que toda esta dinámica es parte de la expectativa que existe por el encuentro entre dos líderes que durante meses tuvieron una tensión más que evidente en declaraciones sobre diferentes temas.

Ahora, con esta pulla por parte de Vélez y la explicación de Petro, se suma un nuevo elemento a una visita que está en la mira no solo de Colombia sino de los expertos a nivel internacional.

Esta fue la publicación de Petro:

Y dejar invadir Colombia, insensato lo que está en juego no es el presidente, que usted quiere derribar, sino una salida a la barbarie en la humanidad y en Colombia y América Latina. https://t.co/2zSI2ThIKA — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

¿Cuándo es la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump?

Donald Trump confirmó oficialmente que sostendrá una reunión bilateral con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero de 2026.

Este esperado encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., marcando un momento definitivo para la diplomacia entre ambas naciones tras la reciente posesión del líder republicano para su segundo mandato presidencial.

Según la información divulgada, el anuncio fue hecho por el propio Trump a través de sus plataformas digitales, subrayando la relevancia estratégica que tiene Colombia para la seguridad regional estadounidense.

El eje central de esta cumbre presidencial será la lucha integral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Donald Trump ha sido enfático al declarar que es estrictamente necesario prohibir y frenar la entrada de cocaína y otras sustancias ilícitas a territorio norteamericano, un tema que se perfila como la prioridad absoluta de su agenda exterior hacia el sur del continente.

A pesar de las marcadas diferencias ideológicas que separan a ambos líderes en temas como la transición energética y el manejo de la crisis política en Venezuela, Trump expresó su expectativa de que la reunión sea sumamente beneficiosa para el progreso de los dos países.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su disposición para dialogar sobre la paz total y la transformación de las economías ilícitas en el campo colombiano.

El encuentro en Washington no solo servirá para medir la temperatura de la relación bilateral en este nuevo ciclo político, sino también para definir los términos de la cooperación financiera y militar.

Los analistas internacionales consideran que esta cita será una prueba de fuego para la capacidad de negociación de la administración colombiana frente a las renovadas presiones de la Casa Blanca por mostrar resultados tangibles en la erradicación de cultivos de hoja de coca y el control fronterizo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.