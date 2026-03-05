La controversia por la película sobre el almirante Padilla, donde sale Gustavo Petro, tiene un nuevo capítulo luego de que RTVC sorprendió con un comunicado acerca de los recursos en cuestión.

“Se ha difundido falsamente en medios de comunicación y redes sociales que se invirtieron cuatro millones de dólares de recursos públicos (cerca de 15 mil millones de pesos) para producir la película del almirante José Padilla”, indicó en la primera instancia del texto.

¿Quién pagó la película sobre el almirante Padilla en Colombia?

RTVC indicó que no invirtió 15.000 millones de pesos en esta película y aseveró que los 8.000 millones de pesos que dio la entidad provienen del Fondo Único TIC, equivalente al 51 % del proyecto, mientras que lo demás no es parte del Gobierno sino de un privado.

Allí presentó a un nuevo e inesperado actor, al afirmar que el resto del presupuesto no es dinero público y corresponde a recursos aportados por Valencia Producciones, con el 49 % del total de la producción.

“La película es parte del reconocimiento de la Ley 2334 del 2 de octubre de 2023, que elevó póstumamente a José Padilla al grado de Gran Almirante de la Nación, rindiendo homenaje a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y demás grupos étnicos que, en situación de esclavitud y sin el pleno goce de sus derechos fundamentales, lucharon contra el dominio del imperio español para lograr la independencia de nuestro territorio”, señaló la entidad.

De hecho, RTVC explicó que la intención de que la producción haya buscado estándares internacionales de Hollywood con el actor Cuba Gooding Jr. como protagonista, pretende “reivindicar la figura histórica del almirante Padilla, recreando con efectos especiales la histórica batalla de Maracaibo como un hecho determinante en la independencia de Colombia y Venezuela”.

Cabe recordar que el artista fue ganador del Premio Oscar de la Academia, pero sorprende su participación debido a que no habla español, tema del que no hace referencia la entidad en su comunicado.

La vida del almirante José Padilla llegará al cine gracias al trabajo en conjunto de RTVC Sistema de Medios Públicos, la Armada Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Valencia Producciones FX, en una apuesta por narrar la historia desde el lenguaje audiovisual y resaltar a un mártir de la Independencia en las nuevas generaciones.

¿Quién es dueño de Valencia Producciones, que hizo película de almirante Padilla?

La propiedad y dirección general de Valencia Producciones recae en la productora y actriz Yesenia Valencia, quien ha consolidado su nombre como una figura influyente en el desarrollo de carreras artísticas, según la cuenta de Instagram de la artista.

De acuerdo con su presentación, es una de las empresas de gestión de talento y producción de eventos más reconocidas en la industria del entretenimiento en Colombia.

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector, Valencia ha logrado posicionar su compañía como un puente estratégico entre los artistas nacionales e internacionales y las grandes plataformas de difusión masiva, incluyendo televisión, radio y eventos corporativos de alto nivel.

La labor de Yesenia Valencia como CEO de la productora no se limita únicamente a la representación de figuras públicas, sino que se extiende a la creación de contenidos y la organización de giras musicales.

Bajo su liderazgo, Valencia Producciones ha representado a importantes actores, cantantes y presentadores colombianos, ayudándoles a proyectar sus marcas personales tanto en el mercado local como en el exterior.

Su enfoque empresarial combina la visión comercial con un profundo conocimiento de la psicología del artista, lo que le ha permitido mantener relaciones duraderas con sus representados en un entorno tan volátil como el del espectáculo.

Además de la gestión de talento, la empresa bajo el mando de Valencia se destaca por su capacidad logística en la producción de conciertos y eventos de gran formato. Esto ha permitido que Valencia Producciones diversifique sus ingresos y se mantenga vigente a pesar de los cambios tecnológicos en el consumo de entretenimiento.

La sede principal de la compañía se encuentra en Bogotá, desde donde se coordinan operaciones para toda la región andina y Estados Unidos, consolidando a Yesenia Valencia como un referente de emprendimiento cultural en el país.

