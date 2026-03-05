Una nueva polémica rodea al presidente Gustavo Petro luego de conocerse que el actor Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar en 1997 por la película ‘Jerry Maguire’, se encuentra en Colombia participando en la grabación de una película que cuenta con una financiación superior a 15.000 millones de pesos, lo que ha generado debate público sobre el uso de estos recursos. Petro, además, actuaría allí.

Según explicó el presidente, él no solicitó participar en la producción, pero terminó apareciendo durante unos cinco segundos junto a una “hermosa bailarina jamaiquina” que, según él, llamó la atención de otras personas presentes. En su mensaje utilizó un tono humorístico para referirse a la delicada situación.

Petro también reflexionó sobre la libertad que tienen los presidentes para desarrollar diferentes actividades públicas o personales.

Señala que, así como algunos mandatarios buscan perpetuarse en el poder o dedicarse a actividades como ser DJ, él también podría explorar facetas como la actuación o la escritura. La referencia al DJ era contra Iván Duque, pero él hizo eso al entregar el cargo como presidente.

Aseguró que estas expresiones podrían servir para impulsar proyectos culturales relacionados con el arte audiovisual, la investigación histórica y la difusión de la cultura colombiana.

En particular, mencionó su interés en resaltar el papel de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los procesos de independencia del país, así como en promover un mayor conocimiento de Colombia en el ámbito internacional.

Finalmente, el mandatario contó que tuvo la oportunidad de conversar con la novia del actor Cuba Gooding Jr., quien es amiga de Robert De Niro. Petro afirmó que le envió un saludo al reconocido actor y lo invitó a visitar Colombia.

