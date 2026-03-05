El presidente Gustavo Petro llegó a un punto al que pocos pensaban iba a llegar: gastará cerca de 4 millones de dólares en una película en la que él actuará. El contrato ya está firmado, aparece en el Secop y gira millonarias sumas de dinero para la preproducción, producción y posproducción de la película que relatará la vida del almirante Padilla —que, dice la historia, murió fusilado por orden de Simón Bolívar, el hombre del que tanto habla el presidente—.

La foto del presidente junto al actor estadounidense y ganador del Oscar Cuba Gooding Jr provocó mucha indignación este jueves y, en Blu Radio, Néstor Morales fue uno de los que más soltó la lengua en contra del presidente.

“Decidieron hacer una película del almirante Padilla porque al presidente le pareció que había que hacer una película de él… ¿Por qué hicieron una película del almirante Padilla? ¿De dónde coño sale la idea? Porque se le antojó, por le salió de… no quiero decirlo de dónde. La caja menor de los caprichos del presidente Petro es RTVC. Entonces, Gustavo Francisco llama a Hollman Leonidas y este hace caso. Se gastan 4 millones de dólares del presupuesto impúdicamente”, dijo en un inicio.

Pero Néstor Morales fue más allá y criticó la contratación de un actor de Hollywood para esta película. La presencia de Cuba Gooding Jr. puede ser atractiva desde una visión internacional, pero también lleva a pensar que será una película grabada en inglés, pues este actor no habla español.

Al respecto, el periodista de Blu Radio dijo: “¿No hay un actor negro que haga del almirante Padilla? Tuvimos que trae a Cuba Gooding Jr. que no tiene ni puta idea quién es el almirante Padilla. Esto es una zarzuela, una opereta delesnable. Estamos en el tema de gastar 4 millones de dólares, trayendo a un señor de Hollywood que no tiene ni idea de la historia de Colombia para hacerle, supuestamente, un honor al almirante Padilla, asesinado por Bolívar, que es el faro ideológico del presidente”.

En la emisora hubo varias críticas —y con razón— contra el almirante Padilla. Una de ellas estuvo enfocada en el gasto de los recursos públicos, pues muchos consideran que ese dinero se pudo para hacer muchas otras obras que son necesarias en el país. También se recordó que hace un par de meses, el presidente estaba peleando por decretar una emergencia económica señalando problemas de caja en el país, pero ahora sí hay el dinero suficiente para financiar una película de este nivel.

De hecho, recordaron que en su momento, tanto el entonces senador Gustavo Petro, como muchas otras personas del petrismo, criticaron que María Juliana Ruiz, Primera Dama durante la presidencia de Iván Duque, sacara un libro usando recursos públicos que estaban rondando los 50 millones de pesos, una decisión que provocó muchas críticas en el ámbito nacional. Por el momento, los petristas no han dicho nada.

