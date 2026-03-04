La información fue revelada por Caracol Radio, que conoció en primicia que el actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar en 1997 por su papel en Jerry Maguire, se encuentra en Colombia grabando escenas del largometraje en Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

El largometraje cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por 15.891 millones de pesos, equivalentes a unos cuatro millones de dólares en recursos públicos, destinados por instrucción directa del presidente Petro.

La financiación corre por cuenta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la producción es liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC.

Se espera que la película sea estrenada a mediados de este año y que se convierta en una de las producciones más ambiciosas del cine colombiano reciente, al menos por el monto de recursos comprometidos y la participación de una figura internacional.

La ministra de las TIC, Carina Murcia, confirmó a la cadena radial que el proyecto fue una instrucción directa del jefe de Estado. “Me encomendó que lo hiciéramos en el Ministerio y veo materializado este sueño. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Cuando empezamos, al día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a [la actriz] Yesenia Valencia y le dije: ‘Vamos a hacer la película del almirante Padilla’”, afirmó.

Por su parte, el presidente Petro también se refirió a la producción y expresó su expectativa frente al resultado: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”.

Contexto fiscal que despierta controversia

El anuncio del millonario desembolso se conoce en un momento especialmente complejo para las finanzas del Estado. El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de buscar recursos para proteger el presupuesto nacional ante un déficit que calcula en 16 billones de pesos (unos 4.400 millones de dólares).

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha acelerado medidas para obtener ingresos adicionales, incluyendo decretos en el marco de la emergencia económica que aumentan la carga tributaria a grandes empresas y presionan al sector eléctrico.

Todo esto ocurre después de que el Congreso negara la ley de financiamiento con la que el Gobierno buscaba cubrir el hueco fiscal. Además, cerca del 90 % de las apropiaciones presupuestales son, por ley, intocables, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.

