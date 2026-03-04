Durante más de diez años de trayectoria, Yeison Jiménez se posicionó como una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia. Su carrera estuvo marcada por giras nacionales e internacionales, escenarios multitudinarios y un repertorio que logró conectar con distintos públicos gracias a letras cargadas de despecho, superación y sentimiento.

Sin embargo, el pasado 10 de enero, cuando el cantante perdió la vida en un accidente aéreo. La avioneta en la que se movilizaba, junto a otras cinco personas, sufrió un siniestro que terminó en la muerte de todos los ocupantes.

La noticia causó una ola de reacciones en la industria musical y entre sus seguidores, que lamentaron la partida del intérprete en pleno auge de su carrera.

Desde entonces, la familia del artista ha mantenido un perfil bajo. Lejos de la exposición mediática y con escasas publicaciones en redes sociales, sus allegados han preferido enfrentar el duelo en la intimidad. La repentina ausencia del cantante no solo dejó un vacío en el panorama musical, sino que transformó la dinámica de su entorno más cercano.

Sin embargo, este 3 de marzo se produjo una aparición pública a través de redes sociales. La familia decidió reunirse para celebrar el cumpleaños de Thaliana, la hija menor del artista, quien cumplió un año más de vida. A pesar de la cercanía temporal con la tragedia, sus seres queridos optaron por conmemorar la fecha de manera especial, priorizando el bienestar emocional de la menor.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por Lina Jiménez, hermana del cantante, en su cuenta oficial de Instagram. En las fotografías se observa una reunión familiar de carácter privado, con decoración alusiva a la celebración y un pastel preparado para la ocasión. Los mensajes compartidos junto a las imágenes resaltan el cariño hacia la niña y la importancia de mantener viva la unión familiar en medio de la adversidad.

Viuda de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, reapareció en video

En una de las instantáneas aparece Sonia Restrepo, viuda del artista, acompañando a su hija durante la celebración. Vestida de blanco y ubicada junto al resto del núcleo familiar, la empresaria participó activamente del encuentro. Aunque su expresión refleja serenidad, varios usuarios en redes sociales comentaron la carga emocional evidente en el momento y su cambió de ‘look’-

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su cambio de imagen. En las fotografías se aprecia que ahora luce el cabello a la altura de los hombros, con ondas marcadas, un estilo distinto al que había mostrado anteriormente en apariciones públicas.

El detalle causó múltiples comentarios en plataformas digitales, donde algunos interpretaron el cambio como una señal de renovación personal, mientras otros lo asumieron como una decisión estética en medio del proceso de duelo.

En la imagen grupal también se distingue la presencia de la madre del cantante y de sus demás hijos, quienes se reunieron para acompañar a Thaliana. La publicación rápidamente acumuló reacciones y mensajes de apoyo hacia la familia, destacando la fortaleza que han demostrado en las semanas posteriores al fallecimiento del artista.

Mientras La música de Jiménez continúa sonando en emisoras y plataformas digitales, su entorno más cercano avanza en un proceso de duelo marcado por la reserva, pero también por la intención de mantener vivos los recuerdos y fortalecer los lazos familiares.

