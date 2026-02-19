El cantante urbano Maluma sorprendió a sus seguidores con un video donde narró con gran detalle y emoción la historia de cómo surgió su colaboración con el fallecido artista de música popular Yeison Jiménez en la canción ‘Con el corazón’.

En el clip, Juan Luis Londoño Arias —nombre real de Maluma— explicó que se conocieron hace aproximadamente diez años en Bogotá, durante un evento público.

“Yeison y yo nos conocimos hace muchos años, cuando él estaba empezando y yo también, hace como diez años en Bogotá, en un evento público, si no estoy mal. Y después lo vi varias veces en diferentes conciertos en Colombia. Siempre pensé que era un tipo muy trabajador, un camellador total”, mencionó inicialmente Maluma.

Aunque admiraba su trayectoria, Maluma confesó que su colaboración más cercana en el género había sido con Pipe Bueno. Sin embargo, siempre siguió de cerca el trabajo de Yeison Jiménez, a quien considera “indiscutiblemente el número uno de la música popular colombiana”.

El reencuentro ocurrió gracias a una intervención familiar. “Nos conocimos, pero nunca volvimos a hablar hasta que un día mi papá… escuchen bien: mi viejo me dice ‘Juancho, imagínate, estuve hablando con Yeison Jiménez’. No sé por qué, creo que se lo encontró en el aeropuerto. Me dijo que si podía darle mi número de celular y yo le dije ‘claro, nada, dámelo’. Bueno, gracias a mi papá nos contactamos”.

¿Cómo fue la grabación de la canción de Maluma y Yeison Jiménez?

La grabación tuvo lugar el 10 de diciembre en un estudio de Medellín. “Un día, mientras estaba en el estudio en Medellín, lo llamé: ‘Hey, Yeison, estoy aquí’. Era el 10 de diciembre. ‘Yeison, sube, nos parchamos, hicimos música, hablamos’. Ese día grabamos ‘Con el Corazón'”, narró el artista antioqueño.

Maluma describe a Yeison como “un ser humano extraordinario: tan noble, tan generoso, tan compasivo, tan charro… ¡Qué hiju… tan charro! Con un humor chimba, un montañero chimba de verdad”.

Ambos planeaban un lanzamiento ambicioso, con video y promoción en México para un alcance global. Sin embargo, todo cambió trágicamente. Mientras Maluma escuchaba la mezcla final en casa con su familia, recibió la noticia del accidente.

“Estaba en casa con mi esposa y mi hija, escuchando la referencia, la mezcla de la canción, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Jason había tenido un accidente. Mientras escuchaba la canción… Para mí fue lo más loco del mundo”, contó el artista urbano.

¿Cuál era el sueño de Yeison Jiménez, según Maluma?

Tras el duelo, Maluma dudó en lanzar el tema por temor a ser visto como oportunista.

“Yo les dije honestamente: ‘Parce, no voy a lanzar el tema porque la gente va a decir que soy oportunista, que ahora que murió…'”, contó Maluma.

Pero conversó con la esposa de Yeison, Sonia, y su hija Camila en el homenaje en el Movistar Arena, y todo cambió. Ambas le expresaron que era el sueño del cantante y que querían que saliera. “Sonia y Camila me dicen eso y decidimos adelantarlo”.

El video que acompaña la canción muestra momentos reales de esa sesión en el estudio. Por último, Maluma aseguró que ese lanzamiento debe ser vistó como un homenaje para su colega.

“Esto es para ti, Yeison, para todos los ‘fans’ de Yeison en el mundo entero, para la familia, para los amigos… Sé que esto les va a tocar el corazón. Los quiero mucho con el corazón, Yeison Jiménez y su parcero, Maluma, baby. Tu música va a vivir por siempre, Yeison. Gracias por cumplirte otro sueño. Te queremos. Esto es para ti”, concluyó Maluma.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero, a los 34 años, luego de verse involucrado en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el artista se movilizaba en una avioneta privada que despegó desde el aeropuerto Juan José Rondón, en el municipio de Paipa, con destino a Medellín.

Sin embargo, pocos minutos después del despegue, la aeronave presentó fallas que habrían impedido que alcanzara la altura necesaria para estabilizar su trayectoria. La avioneta terminó perdiendo el control y se estrelló en una zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama.

En el avión viajaban seis personas, incluido el cantante y parte de su equipo de trabajo. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes, debido a la gravedad del impacto que dejó la aeronave completamente destruida tras el siniestro.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos