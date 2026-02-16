En las últimas horas, las redes sociales se han visto sacudidas por la difusión de una presunta psicofonía atribuida al fallecido cantante Yeison Jiménez, un audio que, según quienes lo han compartido, contendría una voz que menciona de forma directa a su esposa, Sonia Restrepo, y que algunos interpretan como un mensaje de despedida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El detalle que pocos notaron de Yeison Jiménez en homenaje en El Campín: estuvo en el accidente)

El material se ha viralizado rápidamente y ha provocado sorpresa, inquietud y un fuerte debate entre seguidores del cantante.

De acuerdo con versiones que circulan en plataformas digitales, la grabación habría sido obtenida durante una sesión hecha por un investigador paranormal que buscaba registrar presuntas voces del más allá.

Lee También

En el audio, usuarios aseguran escuchar frases dirigidas a la esposa del artista, lo que ha alimentado teorías sobre un posible significado oculto o una manifestación inexplicable, pues se escucha que le dice te amo y además le pide perdón.

Para muchos fanáticos, el contenido resulta impactante y emocional, al tratarse de una figura pública muy querida dentro de la música popular colombiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vibra.co (@vibra.fm)

Sin embargo, no todos creen en la autenticidad del material. Numerosos internautas han pedido prudencia y han recordado que este tipo de audios suelen prestarse para interpretaciones subjetivas.

Expertos y escépticos advierten que las psicofonías pueden ser producto de la sugestión colectiva, del llamado “efecto pareidolia auditiva” —cuando el cerebro intenta dar sentido a sonidos ambiguos— o incluso de ediciones digitales hechas con fines virales.

El debate ha crecido a medida que el audio se replica en distintas cuentas y formatos, acompañado de reacciones que van desde el asombro y el miedo hasta la burla y la crítica.

Mientras algunos seguidores aseguran escuchar con claridad el nombre de Sonia Restrepo, otros afirman que las supuestas frases no son distinguibles y que la interpretación depende de lo que cada persona espera o quiere oír.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de Yeison Jiménez ni de su entorno sobre la veracidad del audio. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento que respalde o desmienta la supuesta psicofonía, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación.

¿Qué hace Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

La relación comenzó cuando el artista y Sonia se conocieron en un evento que se llevó a cabo en Manizales, en los inicios de su carrera musical. Tiempo después retomaron el contacto, pero la mudanza del cantante a Bogotá los llevó a mantener una relación a distancia durante varios años, hasta que finalmente decidieron convivir.

Sonia Restrepo es contadora pública, con especialización en derecho tributario. En los últimos años ha enfocado su vida en el manejo del hogar con sus tres hijos y respaldaba la carrera artística de su esposo.

Cuando Yeison inició su relación con Sonia, ella ya era madre de María Camila, a quien el cantante acogió y crió como si fuera su propia hija, hasta le puso su apellido. Posteriormente, la pareja tuvo a Thaliana.

Años después, en junio de 2024, llegó al mundo Santiago, el hijo menor de la familia y el primer varón de la pareja, un acontecimiento que fue celebrado con gran alegría tanto por sus seres queridos como por los seguidores del artista.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos