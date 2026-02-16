A pocos días de su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’, Marilyn Patiño volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital, esta vez lejos de las discusiones propias del ‘reality’ y en medio de la alegría del Carnaval en Barranquilla.

La actriz caleña fue protagonista de un beso con el también exparticipante Renzo Meneses, durante la tradicional Batalla de Flores, un momento que quedó registrado en video y que rápidamente se hizo viral en redes sociales, desatando todo tipo de reacciones y especulaciones.

Marilyn Patiño había abandonado el programa del Canal RCN en la cuarta semana de competencia, en una jornada de eliminación doble en la que también salió Sara Uribe, luego de que ambas fueran las participantes con menor votación del público.

Su paso por la casa no estuvo exento de polémica, especialmente por las tensiones que sostuvo con Johanna Fadul y, sobre todo, con Mariana Zapata, conflictos que marcaron varios momentos del programa.

¿Marilyn Patiño y Renzo son novios?

Marilyn se mostró relajada, sonriente y muy cercana a Renzo Meneses, uno de los primeros eliminados de la temporada.

En medio de la música, el baile y la euforia del público, los asistentes comenzaron a pedirles que se besaran. Tras algunos segundos de expectativa, ambos accedieron y sellaron el momento con un beso sobre la carroza en la que desfilaban, gesto que fue captado por celulares y cámaras de los presentes.

Las imágenes no tardaron en circular masivamente en plataformas digitales, donde los seguidores del ‘reality’ reaccionaron con sorpresa, entusiasmo y curiosidad.

Mientras algunos celebraron lo que consideraron un momento espontáneo propio de la fiesta, otros interpretaron la escena como una señal clara de un posible romance entre los exconcursantes. Es más, en horas de la noche se le vio juntos de nuevo.

Hasta ahora, ni Marilyn Patiño ni Renzo Meneses han confirmado que exista una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, la evidente complicidad que mostraron durante el desfile ha sido suficiente para alimentar rumores y mantenerlos en el centro de la conversación.

Por ahora, el beso sigue siendo uno de los momentos más comentados del Carnaval y una prueba de que, incluso fuera de la casa, los protagonistas del ‘reality’ continúan dando de qué hablar.

