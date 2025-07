La actriz y modelo colombiana Marilyn Patiño abrió su corazón en una emotiva entrevista con el periodista ‘Gordo’ Ariel en el programa ‘La corona TV’, en el que habló sin filtros sobre uno de los momentos más delicados y personales de su vida: el embarazo de su hija menor, Mila, y la historia detrás del padre de la niña.

Durante la conversación, Patiño reveló que, tras enfrentar dificultades emocionales y personales en Colombia, tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos junto a sus dos hijos. Su objetivo era claro: darles una mejor calidad de vida, estabilidad y nuevas oportunidades. Sin embargo, lo que no se imaginaba era que en medio de ese proceso conocería a una persona que se convertiría en un pilar fundamental durante una etapa de gran vulnerabilidad.

La actriz, de ‘Sin senos no hay paraíso’, aseguró que en ningún momento hubo intenciones románticas al inicio. Todo comenzó como una relación de apoyo y amistad, sin expectativas más allá del compañerismo. Sin embargo, el vínculo fue transformándose, hasta que, como suele suceder en muchas historias, una noche marcó un antes y un después.

“Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente esa noche sucedió lo inesperado”, confesó sin tapujos.

Con tono desafiante y honesto, Marilyn lanzó una pregunta a quienes la han criticado por esta situación: “¿Quién no se ha acostado con un amigo? No me digan que nunca han tenido una relación fuera del matrimonio, porque entonces ustedes son santos, ¿no?”. Con esta afirmación, la actriz buscó visibilizar cómo muchas personas viven situaciones similares pero no se atreven a contarlas, mientras que ella sí lo hace y, por eso, es blanco de juicios y comentarios malintencionados.

La actriz también compartió que, una vez supo que estaba embarazada, muchas personas a su alrededor le aconsejaron interrumpir el embarazo. “Ese fue el consejo que me dieron: ‘Marilyn, tú no puedes, interrumpe el embarazo’. Porque, según ellos, no tenía estabilidad económica”, relató con un dolor en su voz. A pesar de esos comentarios, Marilyn optó por seguir adelante con su embarazo y asumir su decisión con valentía.

Criticó fuertemente a quienes, desde afuera, juzgan sin conocer el contexto ni las emociones que rodean una situación tan íntima. “Sean un poco más cautelosos a la hora de dar una noticia y acabar con la gente”, pidió la actriz a algunos periodistas. Para ella, ser madre de nuevo fue una elección consciente, desde el amor, aunque no estuviera dentro de un esquema tradicional.

En medio de una sociedad que muchas veces impone normas rígidas sobre lo que está bien o mal en la maternidad y las relaciones, Marilyn Patiño decidió hablar con franqueza, humanizando su experiencia y dejando claro que detrás de cada decisión hay una historia profunda que merece respeto.

Su testimonio no solo evidenció el dolor que ha vivido por los señalamientos, sino también su fortaleza para defender su rol como madre y mujer. “Podría haberlo ocultado, pero prefiero decir la verdad. Esto es lo que me pasó, y no me arrepiento”, concluyó.

¿Qué pasó con el esposo de Marilyn Patiño en Colombia?

El exesposo de Marilyn Patiño, Héctor Fabián Bonilla Ulloa, era un empresario y ganadero que perdió la vida en una masacre ocurrida en Caloto, Cauca, en octubre de 2023, mientras se dirigía a una finca de su propiedad. Tras su fallecimiento, Marilyn confesó que, además del profundo dolor que le causó su muerte, descubrió que él le había sido infiel y que estaba esperando un hijo con otra mujer. Esta revelación la impactó aún más, ya que ella fue la última persona que lo vio con vida antes de que ocurriera la tragedia. Marilyn Patiño y Héctor Fabián Bonilla tuvieron una relación y dos hijos en común. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marilyn Patiño Zapata (@marilynpatino1)

