La reconocida actriz colombiana Marilyn Patiño, quien ha brillado en telenovelas como ‘Los Reyes’ y “el patrón del mal’, enfrenta hoy nuevos desafíos en su vida personal y profesional.

Desde agosto de 2023, Marilyn decidió establecerse en Estados Unidos después de recibir amenazas y extorsiones. Este cambio radical ocurrió poco antes de que su exesposo Héctor Fabián Bonilla fuera asesinado en Caloto, Cauca.

En su nueva vida en Norteamérica, Marilyn no solo tuvo que adaptarse a un entorno diferente, sino también afrontar la economía y las responsabilidades de ser madre soltera con mayor solvencia y estabilidad que cuando recién llegó.

A finales del 2024, Marilyn sorprendió a sus seguidores con la noticia de su embarazo. En diciembre, dio a luz a su hija Milagros, un evento que, a pesar de las críticas recomendaciones de interrumpir su embarazo por cuestiones de edad y económicas, la actriz se enfrentó con fe y convicción.

“Jamás contemplé la idea de abortar, aunque había una tristeza grande en mí por no cuidarme. Sentía que no merecía a ese bebé, pero ahora que la veo, que le veo su sonrisa, está perfecta de salud, me siento renovada”, confesó Marilyn en una entrevista para la revista Vea.

Su vida cotidiana en Estados Unidos la comparte con su mejor amiga, quien también es madre. Ambas comparten gastos y responsabilidades, permitiendo que Marilyn pueda manejar su agenda apretada y responsabilidades maternas.

“Nos apoyamos la una a la otra de una manera maravillosa. Esos son los milagros de Dios”, comentó Marilyn sobre la relación con su amiga y compañera de hogar.

¿Quién es el papá de la hija de Marilyn Patiño?

“Un gran amigo, pero en ningún momento se hablaron las cosas, ni de mi parte ni de parte de él, para tener una relación seria o una relación más allá de la amistad. Fue solo una vez que bastó para que eso sucediera. Yo no soy partidaria de que tú te tienes que casar y luchar por un amor cuando no hay unos lazos que realmente hayas construido para llegar incluso a ponerle un padrazo a tus otros hijos. Me parece superirresponsable”, afirmó la actriz para la revista ya mencionada.

Aunque el padre de sus dos hijos mayores ya no está, sí cuenta con el apoyo económico del papá de la bebé:

“Él hace su aporte, él me dijo, ‘yo no te puedo mantener tus otros dos hijos’. Él es una persona que tiene su poder adquisitivo, económico, entonces dentro de lo que es la amistad, él hace su aporte, lo que él cree. No me alcanza, pero yo sé que arriba hay un Dios que no se queda nada. Si tú no le das a tu hijo lo que le corresponde como debe ser, Dios te lo quita, por otro lado. No estoy pidiendo que me mantengan, a mí nunca me han mantenido, pero los gastos son bastantes, porque acá los gastos son grandes”.

