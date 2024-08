A finales de octubre de 2023, Marilyn Patiño dio a conocer que su exesposo y padre de sus dos hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa, había sido asesinado en una masacre en Caloto, Cauca.

Luego de ello, la artista aseguró haber sido amenazada y decidió irse del país hacia Estados Unidos, donde se encuentra viviendo actualmente y donde ha pasado ciertas necesidades. Incluso, a finales del año anterior compartió un video en sus redes en el que mencionó que estaba comenzando desde cero.

Desde entonces, la actriz no volvió a referirse al tema, pero este sábado 3 de agosto se conocieron unas declaraciones que le dio al programa ‘La red’, de Caracol TV, en las que recordó lo ocurrido con su exesposo, además de dar detalles de su nueva vida.

“Cuando llegué a la URI en Cali me entero de que a él lo estaban extorsionando. Él estaba entregando dinero y propiedades para que lo dejaran tranquilo, pero finalmente le quitaron la vida”, aseguró inicialmente.

En su relato, Patiño comentó que a su vez se enteró de que su exesposo le fue “infiel” y que iba a tener otro bebé, lo cual la dejó asombrada, y que la pareja del asesinado empresario fue la última persona que lo vio con vida. Posteriormente, explicó por qué se fue de Colombia y por qué no quiere volver.

“Una vez llamaron a la oficina de mis abogados a decir que él tenía una deuda y que yo la había respaldado. A mí me empezaron a dañar la vida y a mi teléfono empezaron a llegar llamadas horribles amenazándome. Yo cogí mis maletas, me fui del país y no pienso volver porque, la verdad, me parece muy peligrosa la situación que está viviendo Colombia”, indicó en la mencionada entrevista.

La actriz se mudó a Estados Unidos con sus hijos y, para sorpresa de muchos, dejó de lado su carrera por tener que dedicarse a otros oficios completamente diferentes a los que hacía en Colombia.

“Hay muchos trabajos que he tenido que hacer, como camarera en un barco, y mi carrera la tuve que poner en pausa quién sabe hasta cuándo porque soy madre, cabeza de hogar […]. Me da mucha pena decir a veces que me ha tocado trabajar haciendo aseo, pero hasta he hecho aseo. El trabajo no es deshonra, pero mientras mis hijos están estudiando, yo me levanto rápido a hacer esos trabajos para poder subsistir”, agregó.

Por último, detalló: “Yo perdí mi carrera, perdí todo. Solamente tengo a mis hijos y espero tener una vida en paz. No pido nada más”.

