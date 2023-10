Marilyn Patiño, reconocida en Colombia por actuar en la serie ‘ Sin tetas no hay paraíso’, rechazó el crimen de Héctor Fabián Bonilla Ulloa, su exesposo y padre de sus dos hijos.

La actriz, de 49 años, publicó un video en sus redes sociales repudiando la situación y, de paso, pidiendo respeto por la tragedia que enluta a su familia.

De hecho, la artista aclaró que Héctor Fabián estaba en Cali con su actual pareja, quien, según ella, fue la última persona que lo vio con vida. Patiño explicó que su exmarido tenía una finca en el Cauca y que se dedicaba a la ganadería.

“Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa. Él estaba de viaje en Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y, seguramente, iba a su tema de la ganadería, estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida, debe saber más”, dijo.

Marilyn Patiño, entre lágrimas, aprovechó el espacio para indicar que no va a aceptar ningún tipo de chantaje o extorsión, mencionando que las autoridades colombianas ya están al frente de la dolorosa situación.

“Pido que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos, es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá, no me interesan venganzas ni represalias, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo, no voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes”, precisó.

Y añadió: “Todo esto está en manos de las autoridades, mi abogado es Abelardo de la Espriella, cualquier pregunta o lo que deseen, en el despacho con él”.

Según El Tiempo, el crimen de Fabián Bonilla Ulloa fue hace varios días y las exequias se llevaron a cabo el pasado 21 de octubre en una funeraria al norte de Bogotá. Hasta el momento, no se saben las causas del crimen.

