En el especial del Día del Amor y la Amistad, el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, les preguntó a varios famosos qué experiencias han tenido en cuanto a relaciones de ‘amigovios’, títulos que se conocen al tener unos derechos con otra persona, pero sin formalizar.

Al respecto, Marilyn Patiño fue la entrevistada que más curiosidades contó en el programa, pues dijo que tuvo una experiencia negativa con una persona que le puso primero unas condiciones y después otras.

“Un ‘amigovio’ es una relación que no tiene papeles, que no tiene crédito, que es esporádica, que no se le ha dado un título oficial. Eso debe ser de mutuo acuerdo”, explicó la actriz.

La caleña relató qué fue lo que le pasó y recordó que terminó discutiendo con la persona porque no fue clara con ella.

“Yo siempre les preguntaba: ‘Bueno, ¿tú y yo qué somos?’. Me decía que me relajara, que estábamos conociéndonos, esa respuesta típica de algunos hombres. Yo le decía que está bien. Cuando después me veía con otro hombre, me trataba de perra”, señaló.

La artista recordó que su respuesta en ese momento fue directa y sin chistar: “¿Qué pasa? Yo te pregunté que qué éramos y me dijiste que me relajara y ahora, que me ves con otro, me quieres de oficial… A ver, ¡ubícate!”.

Finalmente, para Marilyn Patiño es clave que, si se tiene una relación con derechos, ambos deben estar de acuerdo con las condiciones y no engañar a las personas.