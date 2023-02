“No haré ninguna denuncia judicial, ya eso pasó hace mucho tiempo; pero no podemos continuar calladas, debemos ser voceras para que las demás mujeres se sientan respaldas y rompan su silencio”, dijo la caleña.

La primera vez que la actriz fue acosada y habló, debió abandonar su casa, “cuando le conté a mi mamá que ese familiar me espiaba y me seguía dentro de la casa, cuando me iba a duchar o a cambiar, ella lo dudó”.

Aquí la entrevista dada al programa 'La red', del Canal Caracol:

La vida de la actriz no se la ha puesto fácil, ella ha sabido superar cada tropiezo pasando la página y siguiendo adelante, sin embargo, ella no olvida.

“Un buen día, después de haber confiado en mí madre, me echaron de la casa, salí a mis 16 años sin nada; mi vida empezó de cero”. agregó Patiño.

Marilyn se abrió paso en el mundo comercial mientras estudiaba modelaje, atrás quedaron sus días de miedo en os que debía tapar con toallas puertas y ventanas para no ser observada.

Marilyn Patiño, denuncia violación

Gracias a que estudiaba modelaje, llegó al concurso de belleza ‘Chica MED’, en donde destacó, esto le permitió darse la oportunidad de llegar a Bogotá para tocar puertas en la actuación. Un segundo capítulo de acoso se escribiría para ella pero esta vez con acceso carnal.

“Esto fue una experiencia nefasta, acepté acompañar a un actor a un evento, él me recogió en su carro y cuando llegamos al lugar me empezó a dar mucho licor, ni siquiera era tan tarde, pero mi mente se quedó en blanco”. relató Marilyn.

Ella amaneció desnuda en su cama y abusada, no recuerda nada de lo ocurrido en la noche anterior.

“Debír ir a medicina legal, pero me invadió la culpa y la rabia conmigo misma, empecé a autoflagelarme y debí buscar acompañamiento sicológico”, continuó contando.

La también cantante, no reveló el nombre del actor que se aprovechó de ella, sabe que será muy difícil demostrar algo tantos años después, pero decidió romper el silencio porque busca que aquellas mujeres a quienes les pasa lo mismo y se sientan identificadas, entiendan que denunciar es importante para el genero.