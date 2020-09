green

‘Sigo buena’, que fue escrita por la propia Marilyn, es un homenaje a las mujeres de tallas grandes, y una invitación a dejar de lado los estereotipos. Sin embargo, en redes no ha sido recibida de la mejor manera.

El programa ‘La Red’ contactó a la artista y le preguntó por esos comentarios malos y hasta ofensivos que ha recibido en las últimas horas.

“La gente cree que porque uno se lanzó, entonces estoy esperando que esa canción me lleve a Hollywood, o sea, cálmense. He escuchado unas críticas, de verdad, un poco fuertes”, expresó Patiño al programa de chismes de Caracol TV.

Luego, la actriz y ahora cantante dijo que las personas no deberían meterse con los sueños de los demás.

“Este es el mío, es propio y nadie me lo está pagando”, finalizó.

Han sido decenas de críticas las que ha recibido Marilyn, entre las cuales ‘La Red’ destacó los siguientes:

“Total, horrible, yo no sé. Es que el esposo no le dice nada”, “Qué más podemos esperar en este 2020, ya no falta nada más” y “Cantas muy lindo, pero se te oye muy feo”.

A continuación, la canción de Marilyn Patiño junto a Jaisson Jeack y Komix: