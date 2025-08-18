El choque de un carro de alta gama en plena calle 100 con carrera 18A, en el norte de Bogotá, sigue dando de qué hablar. El accidente ocurrió este 17 de agosto hacia las 5:30 de la tarde y dejó a una joven herida, justo cuando esperaba el transporte público, en un paradero provisional.

El vehículo involucrado fue un BMW rojo, modelo sedán, que se subió al andén, tumbó dos postes y arrasó con el paradero antes de detenerse. La joven fue trasladada con urgencia a la Clínica Alcalá, y hasta ahora no se conoce un parte médico oficial sobre su estado.

Mientras tanto, el caso ha despertado más preguntas que respuestas. Aunque el RUNT todavía no muestra comparendos asociados al carro, El Tiempo reveló que el BMW, con placas NIW 763, está matriculado en Bogotá y fue comprado apenas el pasado 12 de mayo.

El carro no está a nombre de una persona natural, sino de una empresa de seguridad privada: Seguridad Superior Ltda., según registros a los que tuvo acceso El Tiempo.

Aunque el carro no tiene multas, la compañía sí arrastra al menos 10 comparendos con otros vehículos, por un total de 6 millones de pesos, informó ese diario. Además, se confirmó que Seguridad Superior está vinculada con otras empresas del mismo sector, todas manejadas por integrantes de la familia Saavedra.

*((( BMW PIERDE EL CONTROL )))* // oportunidad para equiparte con tu cámara 🎥 // *MOMENTO EXACTO* del siniestro de la Calle 100 con Cr 19 captado en el intercom con cámara. Por esto la importancia de que te equipes y registres todos tus desplazamientos. pic.twitter.com/9JC4cmEGDM — Solo Emergencias Moteros (@SEM_Bioticos) August 17, 2025

El conductor y su acompañante (una mujer) fueron llevados a la Clínica Reina Sofía antes de que llegaran las autoridades, según testigos citados por El Tiempo, lo que podría explicar por qué todavía no hay sanciones formales.

Las autoridades están entrevistando a personas clave para establecer quién iba al volante y qué causó que perdiera el control del vehículo, que iba a alta velocidad. Además, la administración distrital pedirá a la empresa que responda por los daños causados a la infraestructura pública, según concluye el medio citado.

