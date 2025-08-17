Uno de los presuntos responsables del violento robo al restaurante Mistral, en Chapinero, fue capturado. El hecho ocurrió el sábado 16 de agosto, hacia las 12:40 p. m., cuando un hombre armado entró al local, intimidó a los comensales y se llevó varias pertenencias. Todo quedó grabado por las cámaras del establecimiento.

El asaltante obligó a siete clientes a entregar sus objetos personales, entre ellos celulares y computadores. Una vez cometido el robo, escapó junto con otro hombre que lo esperaba afuera en una motocicleta. Tras conocerse el hurto, las autoridades activaron un plan candado con el apoyo de cámaras de seguridad y patrullajes.

(Vea también: Particular video de Petro aplicándose inyecciones en la cabeza; médico lo acompañó)

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, explicó que uno de los involucrados fue ubicado en la calle 119 con carrera 18, cerca de Unicentro. “Minutos después de que se conoce el hecho se hizo un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector… Se logra su captura y posteriormente se confirma que la moto había sido hurtada días antes”, dijo Chaves al respecto.

Lee También

#ATENCIÓN ❗️❗️

En #Usaquén capturamos a uno de los presuntos delincuentes que hurtaron un restaurante en la localidad de #Chapinero. Incautamos la motocicleta que utilizaron para el robo,

que además contaba con una denuncia por hurto. pic.twitter.com/cddwWPjCAv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 17, 2025

Asaltante principal de restaurante Mistral se dio a la fuga

El capturado habría indicado que el asaltante principal bajó de la moto antes de que fueran interceptados y escapó con los objetos robados. Por ahora, investigadores siguen el rastro del ladrón usando las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante y del sector.

(Vea también: Aparece foto del lugar donde vieron por última vez a Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá)

La motocicleta usada en la fuga ya figuraba como robada, un dato que se confirmó al revisar los reportes en la base de datos de la Policía. Mientras tanto, el hombre que cometió el asalto continúa prófugo.

Lee También

El video del robo fue clave para avanzar en el caso. Entre las reacciones al hecho estuvo la del periodista César Augusto Londoño, quien cuestionó la seguridad en espacios públicos. Chapinero ha vivido varios episodios similares en los últimos meses, lo que ha motivado mayores patrullajes en zonas comerciales y gastronómicas de la localidad.

* Pulzo.com se escribe con Z