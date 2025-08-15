Valeria Afanador Cárdenas, una pequeña cajiqueña de apenas 10 años con síndrome de Down, desapareció de su colegio el martes 12 de agosto, bajo misteriosas circunstancias que han sumido en una profunda angustia tanto a su familia como a la comunidad local de Cajicá, Cundinamarca.

La niña desapareció en medio del horario escolar dentro del resguardo del Gimnasio Campestre Los Laureles, lo que ha desatado una gran incertidumbre. “El video muestra a Valeria entrando, saliendo y agachándose junto a la cerca, pero no se visualiza que haya salido del predio. Tenemos dudas de que nuestra hija haya podido salir sola del colegio”, señaló con angustia Luisa Cárdenas en El Tiempo, madre de la niña.

Las aulas del colegio están inmersas en un silencio ensordecedor desde el incidente. Ahora, el colegio se ha convertido en epicentro de reunión y punto de partida para la búsqueda que involucra a toda una comunidad. Los padres de Valeria, Luisa y Manuel Afanador, se hayan en medio de un doloroso laberinto de incertidumbre y temor.

En torno a la seguridad del Gimnasio Los Laureles, la consultora educativa del colegio sostuvo que las medidas de protección son adecuadas, y que ningún niño podría superar la reja o salir por los arbustos de Eugenias sin ayuda. De hecho, en la foto que se divulgó de dicha red se ve que es muy difícil que una menor con sus características haya sido capaz de atravesar este sitio. Pese a estas afirmaciones, se detectó un daño en la reja del lado norte del plantel, cercano al río, elemento que abrió otra línea de investigación, según el impreso.

Durante las labores, recientemente se encontró una lonchera y una cartuchera que, aunque no serían de Valeria, sí pertenecen a uno de sus tres hermanos, que son trillizos y tienen ocho años. Ambos objetos aparecieron contiguos al colegio, según el medio de comunicación.

Un amplio operativo interinstitucional, que incluye a la Policía Nacional, Fiscalía General, Cruz Roja, Ejército, Defensa Civil y Bomberos de Cundinamarca, se ha desplegado con urgencia para desentrañar el misterio y localizar a Valeria. De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos, se ha descartado en un 95 % la posibilidad de que la niña se encuentre en el afluente del río Frío.

El respaldo de las autoridades ha sido total. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, expresó su respaldo al operativo y su esperanza de que Valeria sea encontrada sana y salva. Además, la Alcaldía de Cajicá ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos por información fidedigna que permita encontrar a la niña.

Sin embargo, la familia ha sido blanco de intentos de extorsión, a raíz de información supuestamente relevante sobre Valeria. Ante estas maliciosas acciones, las autoridades han alertado a la comunidad y han hecho un llamado a no dejarse engañar.

