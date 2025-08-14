Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca, cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba.

Fue vista por última vez alrededor de las 10:30 a.m. en una zona de arbustos próxima a una reja que colinda con el río Frío, según cámaras de seguridad del colegio. Vestía un uniforme escolar azul claro con el escudo de la institución.

Las autoridades, junto con más de 180 rescatistas, incluyendo bomberos de Cajicá, Zipaquirá, Tabio, Chocontá, la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y voluntarios, han desplegado un operativo masivo de búsqueda con drones, botes, perros entrenados y patrullajes terrestres y acuáticos.

Es más, para agilizar la búsqueda y dar con resultados, en las últimas horas la Alcaldía de Cajicá publicó que ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre su paradero.

Se han explorado varias hipótesis: que Valeria pudo haber caído al río Frío, que salió caminando por la ronda hídrica, que tomó una ruta paralela al colegio o que un adulto estuvo involucrado en su desaparición. Sin embargo, el capitán Álvaro Farfán, de Bomberos de Cundinamarca, descartó en un 95 % que la niña esté en el río, tras búsquedas con buzos y tecnología.

Otra hipótesis sugiere que Valeria, quien según sus profesores tendía a esconderse por 10-15 minutos en el colegio, pudo haberse ocultado. Además, se encontró un daño en una reja del colegio que podría haber permitido el paso de una persona, y el abuelo de Valeria mencionó un posible avistamiento de un hombre corpulento, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía ni el Gaula.

La familia ha denunciado llamadas extorsivas de personas que afirman tener información sobre la niña, lo que está siendo investigado. A pesar de más de 29 horas de búsqueda, no se han encontrado pistas concretas. La comunidad y las autoridades continúan movilizadas, pidiendo colaboración ciudadana a través de las líneas 300 609 9512, 322 348 1136, 311 701 7489 o el 123 de la Policía.

No hay información confirmada sobre el paradero de Valeria hasta la fecha de los reportes (14 de agosto de 2025). La búsqueda sigue activa, y la familia mantiene la esperanza de encontrarla sana y salva.

