Con el objetivo de disipar las dudas y temores sobre la realización de la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente en época electoral, el presidente Gustavo Petro ha dado una serie de explicaciones en su reciente publicación en X. Como informa el Presidente, el proceso de recolección de firmas se ha iniciado y tendrá una duración de tres meses. Posteriormente, el proyecto se presentará al nuevo Congreso de la República, después del 20 de julio. Petro asegura que para entonces ya se conocerá quién será su sucesor en la Casa de Nariño.

“De aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después. Propongo que se reúna durante tres meses, que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo”, escribió.

El presidente también ha expuesto su propuesta organizativa, en la cual la asamblea se reuniría durante un periodo de tres meses que podría coincidir con el receso del Congreso, para evitar interferencias en su accionar. Entre los temas que está previsto que se debatan en la Asamblea, Petro ha mencionado diversas reformas sociales que, en su opinión, han sido bloqueadas al actual gobierno. Así, habló también de reformas al sistema pensional, a la salud, al código minero y a la educación.

“Estamos planteando una reforma agraria profunda para proteger la producción de alimentos y evitar que haya campesinos sin tierra fértil”, expresó el mandatario colombiano en su publicación. Mencionó además que la asamblea tendrá la facultad de reorganizar las vigencias futuras sin incumplir contratos ya firmados, la prioridad estará en proyectos de agua potable, revitalización de selvas y la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el transporte férreo.

Entre otros aspectos, el presidente comentó que la Asamblea Constituyente debatirá un nuevo ordenamiento territorial y un acto legislativo sobre competencias y recursos para las regiones. Asimismo, propone una reforma a la justicia que, según su visión, no debe alterar la función de la Corte Constitucional. El mandatario consideró que el poder judicial debe estar libre de política e intereses particulares y convertirse en un servicio al control ciudadano.

De hecho, tuvo un cruce con Juan Daniel Oviedo, quien le reprochó su proyecto de constituyente como movidas dictatoriales, a lo que Petro respondió: “No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno. Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991″, dijo.

En su propuesta, Petro también se mostró decidido a reformar el sistema electoral, la financiación de los partidos e incluso poner a análisis el control del software relacionado con los procesos electorales. Otro punto destacado de su propuesta es el derecho a la paz: Petro aseguró que la asamblea constituyente impulsará actos legislativos para que los acuerdos de paz se implementen con prontitud.

Para finalizar, los anuncios hechos por Petro tienen como objetivo hacer entender que ni la convocatoria a la Constituyente, ni la elección de constituyentes ni sus reuniones coincidirán con procesos electorales. De este modo, y siguiendo plazos legales y de control judicial, prometió que la agenda de la asamblea estará centrada en reformas estructurales sociales, territoriales, de justicia, ambientales y de política electoral.

