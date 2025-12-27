La confrontación política entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro volvió a escalar este viernes a través de mensajes y videos publicados en la red social X, en un nuevo capítulo de un enfrentamiento que refleja la profunda polarización política del país. El intercambio se dio a propósito de la reciente condena en primera instancia contra Santiago Uribe, hermano del exmandatario, y derivó en acusaciones cruzadas sobre seguridad, justicia, corrupción y el rumbo del Gobierno nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El cruce comenzó con un mensaje de Uribe en el que aseguró que no rompería “la norma de no referirse a la familia de Petro”, pero acusó al presidente de manipular la justicia y de aprovechar la condena contra su hermano para desviar la atención de los problemas del Gobierno. En su publicación, el exjefe de Estado mencionó temas como presuntos robos en la administración actual, el pago de dineros a parlamentarios para apoyar iniciativas oficiales, el número de masacres y secuestros registrados este año, así como el crecimiento de los cultivos de coca.



La respuesta del presidente Petro no tardó. En un extenso mensaje, cuestionó a Uribe por “contar muertos” y lo invitó a contrastar las cifras de homicidios promedio de ambos gobiernos. Además, le pidió propuestas concretas en temas como reforma agraria, universalización de la pensión, ampliación de la cobertura universitaria y el futuro de Ecopetrol en el marco de la transición energética. Petro también defendió su gestión al afirmar que su Gobierno ha logrado reducir la tasa de homicidios y sostuvo que, en el caso del hermano de Uribe, “la justicia ya falló”.

¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno? Espero su propuesta de reforma agraria, espero su propuesta de universalización de la pensión, entrego el país en 60% de cobertura universitaria, como creen ustedes que la pueden llevar al 80%,… https://t.co/lrvDYaGK1u pic.twitter.com/evrAKAQfCK — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

El presidente acompañó su respuesta con estadísticas oficiales que, según su interpretación, muestran una disminución de los homicidios durante su mandato. Sin embargo, estas cifras han sido objeto de debate entre analistas, que advierten diferencias regionales y alertan sobre el deterioro del orden público en varias zonas del país.

Horas después, Uribe volvió a pronunciarse, esta vez a través de un video, en el que reiteró que la condena contra su hermano es injusta y producto de falsos testigos, supuestamente apoyados por ONG y abogados cercanos al presidente. En su intervención, el expresidente amplió sus críticas al Gobierno Petro, señalando una crisis en el sistema de salud, la falta de medicamentos, la eliminación o debilitamiento del crédito educativo para jóvenes, el aumento de masacres y secuestros, y una presunta quiebra del Estado atribuida al derroche, la corrupción y el pago de apoyos políticos en el Congreso. También cuestionó los constantes viajes internacionales del presidente.

Petro pretende tapar su fracaso con la injusta condena contra mi hermano. pic.twitter.com/TFyiWUrW2T — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 27, 2025

En el caso de Petro, varias de las afirmaciones de Uribe coinciden con debates que hoy están abiertos en la opinión pública. Existen investigaciones en curso contra algunos ministros y funcionarios por presuntos hechos de corrupción; se ha cuestionado el alto número de viajes del presidente al exterior y su impacto en la gestión interna; y la política de “paz total” ha recibido críticas por no mostrar resultados claros y, en algunas regiones, coincidir con un recrudecimiento de la violencia debido a la mayor libertad de acción de grupos armados ilegales. A esto se suma la incertidumbre política y jurídica alrededor de la idea de una eventual asamblea constituyente, que ha generado dudas sobre su viabilidad, alcances y efectos sobre la institucionalidad.

En cuanto a Uribe, también existen cuestionamientos de fondo. Las cifras de seguridad que suele contrastar han sido revisadas en múltiples investigaciones académicas y judiciales, especialmente por los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, ocurridos durante su gobierno. Estos hechos, que durante años alimentaron una percepción de éxito en la lucha contra la guerrilla, hoy están documentados como crímenes que inflaron artificialmente las estadísticas de bajas en combate. Además, es un hecho judicial que la condena contra su hermano fue emitida en primera instancia por la justicia ordinaria, aunque el proceso aún tiene recursos pendientes.

El nuevo choque entre ambos líderes no solo revive viejas disputas personales y políticas, sino que también refleja dos visiones opuestas del país, en un momento en el que Colombia enfrenta desafíos complejos en seguridad, economía, gobernabilidad y confianza institucional. De hecho, son dos hombres que tuvieron la oportunidad de gobernar, (en el caso de Petro, con 8 meses aún por delante) y, que no han podido cumplir con un Gobierno que satisfaga a todos los colombianos, aunque eso parezca difícil.

Y si bien su posición siempre los hará tomar decisiones difíciles que deben ser llevadas al debate público, es su negación a las malas decisiones que tomaron lo que no los hace intocables, sino, por el contrario blanco de críticas desde todos los sectores públicos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.