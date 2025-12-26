Según la información compartida hasta el momento, el hecho se presentó en el Alto de Canecas, justo entre Melgar y Fusagasugá, por lo que tocó cerrar dos carriles para atender la situación.

Estas son las imágenes de los hechos:

#emergencia 🚨🚨 ¡Vehículo terminó incinerado tras una fuerte conflagracion Melgar – Fusagasuga! El hecho se presentó hace unos minutos en inmediaciones al sector de Alto de Canecas, al sitio llegaron las unidades del cuerpo de Bomberos de Fusagasuga para atender el incendio. pic.twitter.com/favDAuFoRH — Cve Noticias (@CvePrensa19116) December 26, 2025

Noticia en desarrollo…

