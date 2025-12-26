Según la información compartida hasta el momento, el hecho se presentó en el Alto de Canecas, justo entre Melgar y Fusagasugá, por lo que tocó cerrar dos carriles para atender la situación.
Estas son las imágenes de los hechos:
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
Nuevo temblor en Colombia sacudió celebraciones en la noche de este 25 de diciembre Tembló en Colombia en la noche de este miércoles y sacudió la víspera de Navidad Revelan nombres de tres guerrilleros del Eln que comandan ola de violencia en el Catatumbo Navidad bajo amenaza: San Andrés enfrenta ola de asaltos, bloqueos y temor por presencia criminal
#emergencia 🚨🚨 ¡Vehículo terminó incinerado tras una fuerte conflagracion Melgar – Fusagasuga! El hecho se presentó hace unos minutos en inmediaciones al sector de Alto de Canecas, al sitio llegaron las unidades del cuerpo de Bomberos de Fusagasuga para atender el incendio. pic.twitter.com/favDAuFoRH
— Cve Noticias (@CvePrensa19116) December 26, 2025
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO