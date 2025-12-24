Un trágico accidente de tránsito dejó una persona muerta y tres heridas en la provincia de Barranca, al norte de Lima, Perú, luego de que una camioneta perdiera el control al tomar una curva a alta velocidad.

(Vea también: Qué pasó con niño que sobrevivió al accidente en Buenaventura y que se bajó antes de tragedia)

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 22 de diciembre de 2025 y fue registrado en video por uno de los ocupantes del vehículo momentos antes del impacto. La víctima fatal fue identificada como Pedro Simeón Erazo, de 29 años, quien viajaba en la parte trasera del automóvil, según recogió Blu Radio.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales y familiares, el joven falleció horas después en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

Según el material audiovisual recuperado del teléfono móvil de uno de los pasajeros, el vehículo circulaba a aproximadamente 158 kilómetros por hora al momento de ingresar a una curva de la antigua Panamericana Norte.

En las imágenes se observa cómo los ocupantes comentan y celebran la velocidad instantes antes de que el conductor pierda el control y el vehículo termine volcado fuera de la vía.

🇵🇪 | Una camioneta volcó tras despistarse en una curva en Barranca, Perú. El accidente, grabado por los propios ocupantes, dejó un joven fallecido y tres heridos.

pic.twitter.com/q7YCSqmBSi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 23, 2025

¿Qué pasó con el conductor de camioneta que se accidentó en Barranca (Perú)?

Las autoridades de tránsito informaron que el conductor, identificado como Jean Carlos Fuentes Riva de Neira, permanece bajo investigación y que una de las hipótesis preliminares apunta a una posible conducción bajo los efectos del alcohol, factor que habría incidido en el accidente. El caso es materia de indagación por parte de la fiscalía para establecer responsabilidades penales.

Además del fallecido, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros médicos de la zona, donde recibieron atención por diversas heridas. Testimonios recogidos por la Policía señalan que el grupo habría acordado acelerar el vehículo como parte de un reto, conducta que quedó evidenciada en la grabación previa al choque.

Familiares de la víctima expresaron su dolor y solicitaron que el caso sea esclarecido en su totalidad. Según indicaron, Erazo deja un hijo menor de edad, lo que ha profundizado el impacto del hecho en su entorno cercano.

