Durante su conferencia de prensa de presentación como nuevo jugador del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), James Rodríguez abordó directamente uno de los temas que más expectativa creó en Colombia durante las últimas semanas: la posibilidad de jugar nuevamente en el fútbol colombiano.

El capitán de la Selección Colombia fue tajante al descartar, por ahora, cualquier plan que lo lleve a vestir la camiseta de un equipo colombiano, en medio de rumores persistentes sobre una supuesta oferta de Millonarios.

Estas declaraciones llegan en un contexto donde el nombre de James sonó con fuerza como posible refuerzo de Millonarios para el primer semestre de 2026. Varios periodistas deportivos reportaron que el club azul había hecho una oferta económica y deportiva al jugador, quien se encontraba como agente libre tras su salida del Club León de México.

Sin embargo, el entorno del futbolista agradeció el interés, pero dejó claro que no contemplaba regresar al fútbol colombiano en ese momento, priorizando opciones en el exterior que le permitieran mantener ritmo competitivo de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

James optó finalmente por el Minnesota United, donde firmó un contrato inicial de seis meses —con posibilidad de extensión— diseñado específicamente para llegar en plenitud al Mundial.

El acuerdo no lo inscribe como Designated Player, ajustándose al Collective Bargaining Agreement de la MLS, y le garantiza un salario elevado que lo posiciona como uno de los mejor pagados en la historia del club estadounidense.

Qué dijo James sobre su llegada a Minnesota

En la misma conferencia, el ’10’ transmitió un mensaje de compromiso absoluto con su nuevo equipo y la hinchada que depositó confianza en él. “Sé que vamos a ganar partidos, cosas, y hasta el último día que esté [en el Minnesota] voy a darlo todo por la gente que confió en mí. Cuando confían en ti no puedes hacer nada mal y eso es lo que quiero”, afirmó.

Estas palabras reflejan la mentalidad del jugador de 34 años, quien busca recuperar su mejor versión tras un periodo de incertidumbre sin club fijo. La MLS representa para él una liga competitiva y organizada, con infraestructura de primer nivel, que le permitirá mantenerse activo en Norteamérica —justo donde se jugará el Mundial— y llegar con rodaje óptimo a la cita con la Selección Colombia.

El fichaje por Minnesota United pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro, que incluyeron sondeos en Argentina, México y, sobre todo, el fuerte rumor con Millonarios.

Aunque el contrato es temporal y enfocado en el semestre previo al Mundial, James no cierra del todo la puerta a un eventual regreso al fútbol colombiano más adelante.

“En un futuro uno nunca sabe”, reiteró, dejando una pequeña ventana abierta, pero insistiendo en que su prioridad actual es consolidarse en el exterior y disfrutar el presente en su nuevo desafío.

